مشعشع: (أونروا) باقية ونَرفض تحميلها مسؤولية فشل إيجاد حل لقضية اللاجئين

(أونروا)

(أونروا)

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سامي مشعشع، اليوم الخميس، إن مصير الوكالة لا تحدده هذه الجهة أو تلك، بل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي ما زالت باقية على دعمها القوي لاستمرار عملها الإنساني والخدماتي لملايين اللاجئين الفلسطينيين.وأكد مشعشع، أن وصف (أونروا) بـ"المؤسسة الفاشلة"، وأنها في "الرمق الأخير"، كما جاء في مداخلات البعض، أمس، أثناء جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت حول عمل، ما هي إلا محاولة بائسة لذر الرماد في العيون.وقال: إن محاولة تحميلمسؤولية فشل المجتمع الدولي في ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين، تدين قائليها، وهي محاولة مكشوفة لإبعاد الانظار عن الاستحقاق السياسي المرتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين.وأكد مشعشع، أن المفوض العام لـ (أونروا) رفض خلال مداخلته في الجلسة ذاتها، الاتهامات الباطلة، ومحاولة سحب الشرعية عن (أونروا) والتشكيك في حياديتها، ومحاولات تغيير تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني من قبل الممثلين الأميركي والإسرائيلي.وشكر الدول التي ما زالت مستمرة في دعم (أونروا) ومداخلاتها المبدئية الداعمة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الاستعجال في دعم ميزانية، وبرامج الوكالة الحيوية، وأشار إلى ضرورة المشاركة، ودعم المؤسسة الدولية مع قرب موعد مؤتمر جمع التبرعات، الذي يعقد بنيويورك في 25 حزيران/ يونيو المقبل.وحول الوضع المالي الحالي والسيولة النقدية المتوفرة لدى (أونروا)، أكد مشعشع، أن "الأموال التي تمكننا من الاستمرار بعملياتنا، ستنفد مع منتصف الشهر المقبل، ما سيؤثر على قدرتنا على تقديم خدماتنا العادية والطارئة، التي تشمل تقديم المعونات الغذائية والأساسية الأخرى لمليون لاجئ في غزة، إضافة لتداعياتها على مجمل عملياتنا التعليمية والصحية والإغاثية.