غزة: أرملة مُهددة بالطرد من منزل شقيق زوجها تُناشد الإسكان وأهل الخير





كانت إلهام تعيش مع عائلتها وأبنائها في منزل شقيق زوجها الذي يعيش خارج غزة، وبعد وفاة زوجها، قام الشقيق صاحب المنزل بمطالبتها بإخلائه.





تقول إلهام: "حالتي المادية صفر، ولا يوجد دخل لي سوى راتب الشؤون، وهو غير منتظم وغير كافٍ، ولدي ابنة مُصابة بمرض مُزمن منذ الطفولة، وتحتاج الكثير من المتابعة والعلاج، عدا عن ابن شاب يُعاني من مرض نفسي حاد".





واستطردت في رسالتها عبر "دنيا الوطن": "أنا غير قادرة على دفع الإيجار، وأناشد وزارة الإسكان وأهل الخير، لأن ينظروا لحالي، حتى إن ثمن طعامنا وشرابنا أستدينهم، وتراكمت الديون وصلت إلى حد 1000 شيكل".









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رام الله - دنيا الوطنلم تتخيل السيدة إلهام فضل أبو سيدو (50 عاماً)، أن الحياة ستأخذ منعطفاً سيئاً معها، بعد وفاة زوجها.