رفضت إسرائيل سفره إلى القدس 15 مرة.. مُصاب بمسيرات العودة يناشد الرئيس





عولج جبريل بغزة عبر وصلة وريدية للشريان، وتم تركيب جهاز مثبت للعظم خارجي، ثم تم تحويله إلى الأردن لاستكمال العلاج.





أُجريت لجبريل سلسلة عمليات بالأردن، وعملية ترقيع للجلد، وحين عاد إلى غزة، وأجريت له صورة مقطعية ملونة للشرايين، تبين وجود انسداد بها، ما يسبب له آلاما شديدة وخذلان في الساق الأيمن.





يحتاج جبريل بحسب التقارير التي أطلع "دنيا الوطن" عليها، إلى شرايين صناعية، وهي ليست متوفرة في غزة، ويجب استكمال علاجه بالأردن، لكن دائرة العلاج بالخارج أخبرته أنه لم يتم تفعيل التحويلات بعد إلى الأردن، وأن علاجه سابقاً بها كان مكرمة ملكية.





تم تحويل جبريل إلى مستشفى المقاصد بالقدس، وأيضاً يرفض الاحتلال تسهيل سفره، حيث تم رفضه 15 مرة.





لجأ جبريل إلى مراكز حقوق الإنسان دون جدوى، لذا يناشد الرئيس عباس، والوزير حسين الشيخ بمساعدته، وتسهيل سفره للعلاج.





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رام الله - دنيا الوطنأصيب الشاب نهاد محمد جبريل (29 عاماً)، برصاصة أثناء مسيرات العودة، وعانى من نزيف حاد، وكسر متفتت.