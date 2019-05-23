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شبان الغلاف يخافون الاستحمام لوحدهم.. لهذا السبب

شبان الغلاف يخافون الاستحمام لوحدهم.. لهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
استطلع مراسل القناة الإسرائيلية (13) في الجنوب، تمير ستايمن، جولات التصعيد التي شهدتها الآونة الأخيرة مع غزة، موضحاً أنه رأى خلال تلك الجولات الخوف والذعر الكبيرين في عيون مستوطني غلاف غزة.

وبحسب القناة (13)، أوضح تمير، بأن جيلاً مذعوراً جديداً، نما وترعرع في مستوطنات غلاف غزة؛ بسبب جولات التصعيد التي شهدها العام الأخير.

ومن بين الأمثلة التي عرضها المراسل تمير عن الحالة النفسية المزرية التي يعيشها مستوطنو غلاف غزة، في ظل الوضع الأمني القائم، هو أن شبان غلاف غزة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15- 20 يخافون من الاستحمام لوحدهم، حيث إنهم لا يستحمون إلا برفقة أحد والديهم من شدة الخوف والذعر والهلع المسيطر عليهم.

كما أن شبان وفتيات غلاف غزة، أصبحوا يخافون من إغلاق باب الحمام بشكل كامل عند دخولهم الحمام، خوفاً من أن تُدوي صفارات الإنذار، وهم في الحمام.

ومن بين الأمثلة أيضاً الناجمة من تأثير الوضع الأمني، طلب مستوطني الغلاف بعدم إطلاق صفارات والألعاب النارية في يوم الذكرى الماضي؛ لكي لا يتجدد الخوف والهلع لدى أبنائهم.

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