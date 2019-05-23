عائلات غزية تفترش الأرصفة وتستيقظ على ارتطام الأقدام بأجسادهم.. تفاصيل مأساوية

"أتعرفين ما هو الوطن يا صفية ؟ الوطن هو ألا يحدث ذلك كله"، اقتباس عميق من كتابات غسان كنفاني، لكنه حدث يا غسان، وحدث ما هو أفظع.ثلاث عائلات من غزة، ضاقت بهم الأرض بما رحُبت، وتنكر لهم الوطن، وأصبحوا مُتسولين في الشوارع، فراشهم الرصيف، وغطاهم وقع أقدام المارة الذين لا يرحمون.يروي بشير يوسف أبو عرمانة مأساته قائلاً: "ضاق بنا الحال إلى أن قام صاحب البيت الذي أقطنه بالإيجار بطردي مع زوجتي وأطفالي إلى الشارع، فقُمنا بنصب خيام في منطقة السرايا بغزة، ومكثنا فيها 23 يوماً قبل أن تأتي الشرطة وتقحتم المكان وتهدم الخيام".يستطرد أبو عرمانة مذهولاً: "تم أخذي إلى النظارة ووقعت تعهد بعدم البيات في الشارع، ولكنني بلا مأوى، فأصبحت كالمجرمين، أهرب بعائلتي من شارع لآخر، نفترش مفترقات الطُرق، ونستيقظ على ارتطام أقدام المارة بنا، أو نستيقظ هلعاً من صوت سيارة شرطة مارة، لعلنا نفلح في الهروب بسرعة".يتنقل أبو عرمانة بعائلته التي تتكون من 11 فرداً، ويلتقطون الأمراض والأوبئة، لديه توأم يبلغان من العمر عام واحد فقط، وأصيبا بداء الجرب، ويعجز عن علاجهما أو حتى إعطائهما دش استحمام نظيف يُخفف عنهما الألم، وطفل آخر مُصاب بمتلازمة داون ويحتاج رعاية خاصة لا تُوفرها الشوارع له.يقول أبو عرمانة: "حياتنا مثل الرحالة، حُرم أطفالي المدارس والروضات، لا أريد طعاماً، أريد منزلاً يأويني وأطفالي الذين يرون الناس تفطر وتتسحر في بيوتها، ونحن نبيت بلا سحور ونفطر بما تجود به المساجد علينا".تُشاركه رحلته عائلة السيدة نبيلة محمد أبو طه، هي وأطفالها السبعة، تقول لـ"دنيا الوطن": "زوجي لديه بسطة شاي وقهوة، ولكن تم مُطاردته وحبسه، ولدي طفلة مصابة بضمور في الدماغ، كما لدي 4 أبناء يُقدمون امتحانات في المدارس، ولكنهم أصبحوا جميعاً مشردين".تستطرد نبيلة: "نقضي حاجتنا في الجوامع، بناتي في سن البلوغ ولا أجد حائطاً يُغطيهم، طرقنا جميع الأبواب والمؤسسات ومكاتب المسئولين، ولا مُجيب، أين الإنسانية التي تسمح بذلك؟ أين الضمير الذي يسمح بضياع مستقبل أطفالي دراسياً؟ من سيتقلد خطيتهم؟ فقط من يخاف على شرفه وعرضه هو من سيشعر بنا".ووجهت العائلتان رسالتهما إلى أصحاب القرار من وزارات ومؤسسات ومسئولين، بالوقوف على مُشكلتهم والنظر إليهم بعين الرأفة والرحمة.للتواصل/05992608460598616548