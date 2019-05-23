شؤون فلسطينية

إصابة طفل بكسور إثر تعرضه لاعتداء قوات الاحتلال في الخليل

إصابة طفل بكسور إثر تعرضه لاعتداء قوات الاحتلال في الخليل
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب الطفل خلدون عماد دعنا (13 عاماً) من مدينة الخليل، بكسر في يده، إثر تعرضه لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية: إن قوات الاحتلال، داهمت منتصف الليلة الماضية، عدة منازل في منطقة جبل جوهر جنوب مدينة الخليل، واعتدت على الطفل دعنا بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بكسر في يده، نقل على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي؛ لتلقي العلاج.

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