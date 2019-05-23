قوات الاحتلال تُداهم قفين بطولكرم وتُصيب وتعتقل أربعة مواطنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن بالرصاص المطاطي، واعتقل ثلاثة آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قفين شمال طولكرم.وأفادت مصادر محلية، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، باعتقال قوات الاحتلال لثلاثة مواطنين، وهم: محمد عادل إبراهيم طعمة (15 عاماً)، وخليل موفق طعمة، وأيمن مرعي، في الوقت الذي أطلقت فيه قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، باتجاه عشرات الشبان، إثر مواجهات اندلعت في البلدة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وفتى بعيار مطاطي، تم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لتلقي العلاج.