الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء جنوب شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلاً قيد الإنشاء في منطقة خلايا اللوز، جنوب شرق بيت لحم.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بهدم جرافات الاحتلال لمنزل قيد الإنشاء مكون من طابقين، يعود لمواطن من قرية صور باهر في القدس، وذلك بحجة عدم الترخيص.