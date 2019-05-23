الطقس: تعمق الموجة الحارة والحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ (13) درجة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تتعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد، لذا يكون الجو اليوم الخميس، شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم غد الجمعة، تتعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد، لتصل ذروتها في ساعات نهار اليوم، حيث يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 14 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم السبت، متوقع أن تقل حدة الموجة الحارة في ساعات النهار مع استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الأحد المقبل، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.