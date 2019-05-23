الدفاع المدني يتلقى نداء استغاثة كل ست دقائق وأغلبها لحرائق أعشاب













رام الله - دنيا الوطنأعلن الدفاع المدني الفلسطيني، صباح اليوم الخميس، أنه سجل خلال الـ (24) ساعة الماضية، أنه تعامل مع (225) تدخلاً ما بين إطفاء وإنقاذ أي بواقع (10) تدخلات في الساعة، ونداء استغاثة كل ست دقائق، وكانت التدخلات كالتالي:- 173 تدخل حرائق أعشاب.- 16 تدخل حرائق أشجار نتج عنها احتراق ما يقارب 800 شجرة بين احتراق كلي وجزئي في الخليل ونابلس وجنين.- حرائق خمس مركبات في نابلس وبيت لحم والقدس والخليل.- فتح باب منزل في أربع حالات.- التخلص من أفعى في أربع حالات.- حادثا سير نتج عنها خمس إصابات في قلقيلية ونابلس.- حريق بالات قش.- حريق عمود كهرباء في ثلاث حالات.