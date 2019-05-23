الدكتور عياش يلتقي سفير دولة الكويت في رومانيا

رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش، سفير دولة الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري في مكتبه، بمقر السفارة ببوخارستوبحث دكتور عياش مع السفير، آخر المستجدات حول القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية .وتطرق ممثل الرئيس للجاليات في أوروبا في اللقاء الودي والأخوي الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها شعبنا نتيجة الابتزاز والقرصنة من قبل حكومة الاحتلال في خصم عائدات الضرائب للسلطة الوطنيةوثمن الدكتور عياش موقف دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية خاصة في الأمم المتحدة.وأكد أن الكويت ستبقى على موقفها الثابت والراسخ في دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وجه الدكتور عياش الشكر إلى القيادة الكويتية على دورها في دعم ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني. في الإعمار والتنمية والثقافةبدوره اكد السفير الكويتي على متانة العلاقات الفلسطينية الكويتية ، مذكرا بان الكويت من أوائل الدول التي دعمت القضية الفلسطينية ولاتزال القضية الفلسطينية هي القضية الأولى بالنسبة لها.وأثنى السفير الكويتي على نضالات شعبنا الفلسطيني خاصة في دفاعه عن اولى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى ،وقال "ستبقى الكويت داعمة لهذا الشعب حتى نيل الحرية والاستقلال "وابلغ سفير دولة الكويت في رومانيا د. عياش موافقة رئاسة الوزراء الكويتية على ترميم المسجد الكويتي الواقع بالقرب من شواطئ البحر الأسود في رومانيا والذي بنته الهيئة الإسلامية الكويتيةوأعلن السفير الهاجري أن حكومة بلاده ستعمل على ترميم هذا المسجد وتشييد مأذنة جديدة يبلغ ارتفاعها ٣٠ مترا وكذلك كسوة المسجد بالسجاد الفاخر وتلبية كل احتياجاته مؤكدا أن هذا العمل هو في اطار دعم الجاليات المسلمة في هذه المنطقة مشيرا إلى أنه سيتولى شخصيا متابعة أعمال التنفيذ في القريب العاجل بعد عيد الفطر المباركوقدم السفير شكره للدكتور عياش على هذه الزيارة مثنيا على دوره في خدمة قضيته وشعبه وما يقدمه من مساعدات لأبناء الجاليات العربية.وكان الدكتور عياش برفقة السفير الهاجري قد تفقد مساجد فلسطين الثلاثه التي شيدها الدكتور عياش على نفقته الخاصة في دولة رومانيا بما فيها مسجد القدس وكذلك زياره مسجد الكويت والذى بناه احد رجال الاعمال الكويتين حيث استمع السفير في وقتها الى مطالب الجاليه هناك منها صيانه المسجد وبناء مآذنه وغير ذلك من الاحتياجات واعدا بتلبيتها بأسرع وقت ممكن .