شؤون فلسطينية

الموجة الحارة تُحكم قبضتها وإرتفاعات جديدة في درجات الحرارة وسط تحذيرات

الموجة الحارة تُحكم قبضتها وإرتفاعات جديدة في درجات الحرارة وسط تحذيرات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تضرب موجة حارة قوية مختلف أرجاء الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، بدأت تدريجياً يوم الثلاثاء وستتصاعد خلال اليومين القادمين.

ستسجل الحرارة في المناطق الجبلية من فلسطين والأردن قيم تصل الى نهاية الثلاثينيات مئوية في الظل حول منتصف الأربعينيات مئوية تحت اشعة الشمس خلال اليومين القادمين. 

وستصل الحرارة في اليومين القادمين في المناطق الغورية الى نهاية الأربعينيات مئوية، وفق "طقس فلسطين".

ومن المتوقع أن تنحسر هذه الموجة الحارة يوم السبت نتيجة إمتداد كتلة هوائية اكثر إعتدالاً  الى منطقة شرق البحر اأبيض المتوسط.

وقالت الأرصاد الجوية عن الطقس اليوم الخميس: تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 12 درجة مئوية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على فلسطين لتصل ذروتها في ساعات نهار اليوم حيث يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 14 درجة مئوية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: الموجه الحارة متوقع ان تقل حدتها في ساعات نهار اليوم مع استمرار الاجواء الحارة الى شديدة الحرارة حيث يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 7 درجة مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

في ذات السياق دعت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإرشادات التي أطلقتها المديرية لتجنب موجة الحر.

ونشرت مديرية الدفاع المدني مجموعة من الارشادات الخاصة بأجواء الحر، مطالبةً المواطنين الكرام بضرورة الالتزام بها، وجاءت على النحو التالي:

1. حاول البقاء تحت الظل لتجنب أشعة الشمس المباشرة.

2. لا تترك أطفالك داخل السيارة، لتجنب حالات الاختناق والوفاة.

3. لا تسر في الخارج أو تمارس التمارين الرياضة في الجو الحار.

4. إغلاق الستائر لمنع دخول الحرارة إلى المنزل ولحفظ درجة حرارة المنزل الداخلية.

5.  الإكثار من شرب الماء حتى لا تصاب بالجفاف أو ضربة الشمس.

ونوهت مديرية الدفاع المدني إلى ضرورة الاتصال السريع عند وقوع أي حادث على رقم الطوارئ المجاني (102) الخاص بالدفاع المدني، الأمر الذي يقلل من الخسائر بالأرواح والممتلكات والتعامل مع الحدث في بدايته.

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