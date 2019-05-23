ارشادات الدفاع المدني في موجة الحر



وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالأخوة المواطنين تخفيف الحركة قدر الإمكان في الفترة ما بين الضحى والعصر أثناء إجتياح موجة الحر للمنطقة ودعت الأهالي للإنتباه لحركة الأطفال وعدم تركهم في الشوارع والطرقات يتجولون ويلهون .



كما ذكرت في تقرير لها اليوم بعد تنبؤات من هيئة الأرصاد الجوية إجتياح موجة حر يصاحبها إرتفاع في درجات الحرارة دعت فيه الأخوة المواطنين للإلتزام بالمنازل وعدم الخروج الآ للضرورة والحاجة مشيرة إلى الأخذ بالإجراءات الوقاية كلباس القبعة وعلبة مياه للشرب والسير في أماكن تواجد الظل ، داعية إلى الإكثار من شرب السوائل حرصاً على سلامتهم ، كما دعت لتفقد التمديدات الخاصة بشبكة الكهرباء والغاز ومعالجة التالف فيها .



وأهابت أيضاً عدم ترك السيارة مغلقة تماماً تحت أشعة الشمس مباشرة والإنتباه للمواد القابلة للإشتعال وإبعادها عن مصادر اللهب وإرتفاع الحرارة ، ودعت المواطنين إلى تجنب إضرام النيران بشكل عشوائي وإلقاء أعقاب السجائر وخصوصاً في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة ومناطق الأحراج والأشجار المثمرة وأشجار الزيتون ، كما دعت المواطنين الذين يوقدون النيران في الرحلات والتنزهات بقصد الطهي والشواء التأكد من إخمادها خوفاً من تطاير الشرر خصوصاً في مثل هذه الأجواء .



وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى جاهزية الطواقم ، مذكرةً المواطنين برقم طوارئ الدفاع المدني المجاني من المحمول والهاتف الأرضي "102" للتعامل مع حوادث الحرائق وغيرها عند وقوعها.





رام الله - دنيا الوطندعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين الى ضرورة التقيد بالإرشادات خلال موجة الحر القوية التي تضرب مختلف أرجاء الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، حيث بدأت تدريجياً يوم الثلاثاء وتتصاعد خلال اليومين القادمين.