نقيب الصيادين: الاحتلال قرر تقليص مساحة الصيد في غزة







خاص دنيا الوطن‏أفاد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش، فجر اليوم الخميس، بأن الاحتلال أبلغ بتقليص مساحة الصيد إلى (10) ميل بحري ابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم.وأوضح عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن" بان المساحة ستصبح (6) أميال من ميناء غزة إلى المناطق الشمالية و(10) أميال من ميناء غزة إلى المناطق الجنوبية.وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد أعلنت أن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 10 اميال بسبب حرائق البالونات الأريعاء.