البطنيجي: وفاة شاب جراء سقوطه من الدور الثالث جنوب قطاع غزة
خاص دنيا الوطن
أفاد المتحدث بإسم الشرطة في قطاع غزة أيمن البطنيجي ، مساء اليوم الاربعاء ، عن وفاة شاب، نتيجة سقوطه من الطابق الثالث في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأضاف البطنيجي لـ"دنيا الوطن": توفي الشاب محمد سمير البوجي (23 عاما)؛ مساء اليوم، بعد سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله في الطوبار.
أفاد المتحدث بإسم الشرطة في قطاع غزة أيمن البطنيجي ، مساء اليوم الاربعاء ، عن وفاة شاب، نتيجة سقوطه من الطابق الثالث في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأضاف البطنيجي لـ"دنيا الوطن": توفي الشاب محمد سمير البوجي (23 عاما)؛ مساء اليوم، بعد سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله في الطوبار.
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