البطنيجي: وفاة شاب جراء سقوطه من الدور الثالث جنوب قطاع غزة

خاص دنيا الوطنأفاد المتحدث بإسم الشرطة في قطاع غزة أيمن البطنيجي ، مساء اليوم الاربعاء ، عن وفاة شاب، نتيجة سقوطه من الطابق الثالث في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.وأضاف البطنيجي لـ"دنيا الوطن": توفي الشاب محمد سمير البوجي (23 عاما)؛ مساء اليوم، بعد سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله في الطوبار.