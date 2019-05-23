شؤون فلسطينية

البطنيجي: وفاة شاب جراء سقوطه من الدور الثالث جنوب قطاع غزة

البطنيجي: وفاة شاب جراء سقوطه من الدور الثالث جنوب قطاع غزة
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن
أفاد المتحدث بإسم الشرطة في قطاع غزة أيمن البطنيجي ، مساء اليوم الاربعاء ، عن وفاة شاب،  نتيجة سقوطه من الطابق الثالث في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف البطنيجي لـ"دنيا الوطن": توفي الشاب محمد سمير البوجي (23 عاما)؛ مساء اليوم، بعد سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله في  الطوبار.

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