عريقات: قررنا عدم المشاركة بمؤتمر المنامة والمنظمة لم تُفوض أحداً للحديث باسمها

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية، قررت عدم المشاركة بأي شكل من الأشكال، في المؤتمر الاقتصادي، الذي اقترحت الإدارة الأمريكية عقده في العاصمة البحرينية المنامة.وأشار عريقات في تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء، إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، لم تفوض أحداً للحديث باسمها.وقال عريقات: "من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني، ممثلاً بموقف الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".