الجيش السوري يقضي على نحو 150 مسلحا لـ(جبهة النصرة) جنوب إدلب

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش السوري قضى على أكثر من 150 مسلحا لـ (جبهة النصرة) ودمر ثلاث دبابات و24 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة.وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: "صدت القوات السورية الحكومية منذ صباح 22 أيار/مايو الجاري، ثلاث هجمات مكثفة لمقاتلي (جبهة النصرة) على التجمع السكني كفر نبودة، وشارك في هذا الهجوم نحو 500 مقاتل وسبع دبابات وأربع سيارات مشاة ونحو 30 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة وسيارتان تحملان متفجرات يقودها مسلحون".وأعلنت الوزارة أيضا عن استخدام المسلحين لراجمات الصواريخ لشن هجمات على قاعدة حميميم الروسية بسوريا.وقال البيان: "في 22 أيار/مايو الجاري نفذ المسلحون 17 عملية إطلاق صواريخ من منطقة خفض التصعيد في إدلب باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية، 8 صواريخ منها لم تصل حتى إلى القاعدة الجوية، أما الصواريخ التسعة المتبقية فقد تم صدها من قبل قوات الدفاع الجوي في القاعدة الجوية الروسية".