الإمارات ترحب بمشاركة عدد من الدول في تحقيقات "هجمات الفجيرة"

رام الله - دنيا الوطنرحبت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد من "الدول الشقيقة والصديقة"، في التحقيق بالعمليات التي استهدفت أربع ناقلات نفط، بالقرب من مياهها الإقليمية.وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، رحبت أبو ظبي بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات، المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج، بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان الأسبوع الفائت، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها: "إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة، وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".وأضافت الوزارة: "أن التحقيقات المشتركة، تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية، وحركة التجارة الدولية، وسلامة إمدادات الطاقة".وأكدت الخارجية الإماراتية أنه مع انضمام الدول المشاركة، سيأخذ التحقيق مجراه ويستغرق ما يلزم من الوقت.