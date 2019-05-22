الرئاسة الروسية تؤكد اكتمال صفقة (إس 400) مع تركيا

رام الله - دنيا الوطنأكدت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن صفقة منظومة الصواريخ الدفاعية (إس 400)، المبرمة بين روسيا وتركيا، اكتملت ولا عودة عنها.جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في العاصمة موسكو.وأوضح بيسكوف أنّ موسكو تنظر نظرة سلبية للمواقف التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية حيال شراء أنقرة منظومات روسية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).وقال: "من غير الممكن قبول المواقف الأمريكية تجاه تركيا فيما يخص صفقة (إس 400)".وفي 2017، قررت تركيا شراء منظومة (إس 400) الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.وتنتقد واشنطن اتفاق أنقرة مع موسكو على شراء منظومة (إس 400)، بزعم أنها تشكل خطرا على مقاتلات (إف 35) الأمريكية، وأنظمة الناتو الأخرى.