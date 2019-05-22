دولي

تمديد موعد جلسة الاستماع لنتنياهو في قضايا الفساد

تمديد موعد جلسة الاستماع لنتنياهو في قضايا الفساد
رام الله - دنيا الوطن
قرر أفيخاي مندلبليت المدعي العام الإسرائيلي، الأربعاء، تمديد الموعد النهائي لجلسة الاستماع الرسمية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد المقامة ضده، حتى تشرين الأول/أكتوبر، رافضا طلبا بتأجيلها لمدة سنة.

وكان مندلبليت حدد الشهر الماضي، الـ10 من تموز/يوليو موعدا لجلسة الاستماع الرسمية لرئيس الوزراء للدفاع عن نفسه، قبل توجيه التهم إليه في قضايا الفساد.

وأعلن مندلبليت في فبراير الماضي، عزمه توجيه اتهامات بالاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشى إلى رئيس الوزراء، ومتابعة توصيات الشرطة.

وتشير رسالة عممتها وزارة العدل الإسرائيلية الأربعاء، موجهة من مكتب مندلبليت إلى محامي نتنياهو عميت حداد تتعلق بطلب الأخير تأجيل جلسة الاستماع حتى 14 أيار/مايو 2020، ليتسنى له فحص أدلة الشرطة التي أرسلت إليه الأسبوع الماضي.

ويشتبه بتورط نتنياهو بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، مقابل التغطية الإخبارية الإيجابية له من شركة إعلامية مملوكة من الرئيس التنفيذي لـ"بيزك" شاؤول ألوفيتش.

وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتنياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة (يديعوت أحرونوت) الأكثر مبيعا في إسرائيل، لضمان تغطية إعلامية إيجابية.

أما الشبهة الثالثة ضد نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة، مثل السيجار وزجاجات الشمبانيا، من أشخاص أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج في هوليوود أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.

وجاء في الرسالة التي ورد فيها رفض المدعي العام طلب التأجيل: "ستعقد الجلسة بشأن هذه القضايا الثلاث أمام المدعي العام في الفترة ما بين 2 و3 أكتوبر 2019، وإذا لزم الأمر تعقد جلسة إضافية ليوم آخر ليس أكثر".

وتم تأجيل تسليم أدلة الشرطة بسبب عدم قيام محامي نتنياهو بجمع الملفات، احتجاجا على عدم تسديد مستحقاتهم المالية.

وفاز نتنياهو بفترة رئاسية خامسة في الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي، لكنه يواجه الآن احتمال أن يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يوجه إليه الاتهام.

وجعلت انتخابات التاسع من نيسان/أبريل، نتنياهو البالغ من العمر 69 عاما، قادرا على أن يصبح أول رئيس وزراء يتجاوز الفترة التي أمضاها أول رئيس وزراء بعد دافيد بن غوريون.

ويقول رئيس الوزراء إنه يعتزم الحكم "لسنوات عديدة". ويرى محللون أنه سيواصل مواجهته للتهم عبر كل مستويات المحاكم، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

وفي حال توجيه الاتهام إليه، لن يكون نتنياهو مجبرا قانونا على التخلي عن منصبه، حتى تتم إدانته مع نفاد كل عمليات الاستئناف.

وينفي نتنياهو هذه الاتهامات، ويصفها بأنها محاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه.

أخبار ذات صلة

الرئاسة الروسية تؤكد اكتمال صفقة (إس 400) مع تركيا

الرئاسة الروسية تؤكد اكتمال صفقة (إس 400) مع تركيا

مناورات تايوانية بـ&#34;الذخيرة الحية&#34; وسط تصاعد التوتر مع الصين

مناورات تايوانية بـ"الذخيرة الحية" وسط تصاعد التوتر مع الصين

بسبب جرائم حرب بالعراق.. قائد بالبحرية الأمريكية أمام القضاء

بسبب جرائم حرب بالعراق.. قائد بالبحرية الأمريكية أمام القضاء

القناة 13: نتنياهو قد يعلن عن الحكومة الثلاثاء المقبل وليبرمان يستعد للعودة لوزارة الدفاع

القناة 13: نتنياهو قد يعلن عن الحكومة الثلاثاء المقبل وليبرمان يستعد للعودة لوزارة الدفاع

الرئاسة الإيرانية: الوساطة الدولية مع واشنطن لا تعني قبولنا التفاوض

الرئاسة الإيرانية: الوساطة الدولية مع واشنطن لا تعني قبولنا التفاوض

شاهد: إسرائيل تُجري تجربة غامضة في النقب

شاهد: إسرائيل تُجري تجربة غامضة في النقب

بسبب صورة ليلى خالد.. جامعة أمريكية تعتذر لليهود

بسبب صورة ليلى خالد.. جامعة أمريكية تعتذر لليهود

الجيش الإيراني يُرسل قطعاً من الأسطول (62) الحربي إلى المياه الدولية

الجيش الإيراني يُرسل قطعاً من الأسطول (62) الحربي إلى المياه الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

احتراق 154 شجرة مثمرة في 15 حريقاً بمحافظة جنين

احتراق 154 شجرة مثمرة في 15 حريقاً بمحافظة جنين

اشتية يستقبل وفداً من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

اشتية يستقبل وفداً من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

الجبهة العربية الفلسطينية: ورشة البحرين تحايل على الحقوق الفلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: ورشة البحرين تحايل على الحقوق الفلسطينية

وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك بالمجال الزراعي مع السفير الصيني في فلسطين

وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك بالمجال الزراعي مع السفير الصيني في فلسطين

عبد الهادي وسفير روسيا يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

عبد الهادي وسفير روسيا يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

شعث: لا سلاماً اقتصادياً ولا سياسياً دون زوال الاحتلال

شعث: لا سلاماً اقتصادياً ولا سياسياً دون زوال الاحتلال

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

منوعات

&#34;شاهين الهيبة&#34; يتلقى هدية مميزة من فلسطين

"شاهين الهيبة" يتلقى هدية مميزة من فلسطين

شاهد جمال زوجة مُعتصم النهار.. ومعجبات يوجهن لها رسالة: كلنا مكرشين عليه

شاهد جمال زوجة مُعتصم النهار.. ومعجبات يوجهن لها رسالة: كلنا مكرشين عليه

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن

قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن

ناهد السباعي تثير الجدل: &#34;أتحدث مع الأموات.. وأحدهم أخبرني ألا أكمل زواجي&#34;

ناهد السباعي تثير الجدل: "أتحدث مع الأموات.. وأحدهم أخبرني ألا أكمل زواجي"

قبلة بين ممثلتين مغربيتين تشعل مواقع التواصل

قبلة بين ممثلتين مغربيتين تشعل مواقع التواصل

اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة &#34;العاصوف&#34;

اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة "العاصوف"

&#34;وكيبيديا&#34; تُصنف دنيا بطمة بوصف صادم.. كيف ردت؟

"وكيبيديا" تُصنف دنيا بطمة بوصف صادم.. كيف ردت؟

عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في &#34;وطن ع وتر&#34;

عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في "وطن ع وتر"

عربي

مقتل قيادي حوثي بالضالع وقوات الحزام تحرز تقدما بالمحافظة

مقتل قيادي حوثي بالضالع وقوات الحزام تحرز تقدما بالمحافظة

حفتر: شروط وقف إطلاق النار في ليبيا لم تكتمل بعد

حفتر: شروط وقف إطلاق النار في ليبيا لم تكتمل بعد

صحيفة تكشف جوانب من التحقيقات مع عمر البشير

صحيفة تكشف جوانب من التحقيقات مع عمر البشير

العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات لعقد مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي

العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات لعقد مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي