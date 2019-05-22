عربي

مقتل قيادي حوثي بالضالع وقوات الحزام تحرز تقدما بالمحافظة

مقتل قيادي حوثي بالضالع وقوات الحزام تحرز تقدما بالمحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقادت مصادر ميدانية يمنية، الأربعاء، أن القوات اليمنية المشتركة وقوات الحزام الأمني، سيطرتا على مناطق واسعة في محافظة الضالع جنوب اليمن، في حين قتل قيادي حوثي خلال المعارك في المحافظة.

وقالت المصادر: "إن القوات تمكنت من طرد جماعات الحوثي من مناطق قردح والوعل ونقيل الشيم، وتتوغل حاليا داخل منطقة حمر شمالي محافظة الضالع"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتخوض القوات اليمنية المشتركة معارك عنيفة في مناطق عدة من الضالع، بحسب المصادر، التي أكدت أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف المتمردين الحوثيين خلال الاشتباكات.

وتجددت المعارك بين القوات اليمنية المشتركة والحزام الأمني من جهة، وجماعات الحوثي من جهة أخرى، في جبهات القتال شمالي محافظة الضالع.

وقصفت طائرات التحالف العربي مواقع الحوثيين باتجاه منطقة حجر، شمال غربي مديرية قعطبة، وشهدت الساعات الماضية معارك عنيفة في جبهة حجر.

وقالت مصادر ميدانية: "إن الحوثيين شنوا هجوما كبيرا على قرية باجة في جبهة حجر، حيث دارت معارك عنيفة، وتكبد الحوثيون خسائر كبيرة في الأرواح عقب مواجهات شرسة في سيلة المالح غربي باجة".

وأشارت المصادر إلى أنه تم تدمير عربة مدرعة ومركبتي نقل للمتمردين في المنطقة.

وقالت المصادر: "إن القيادي الحوثي سفيان الشريفي المكنى (أبو حرب)، أحد قيادات قوات الأمن المركزي التابعة للمتمردين، لقي مصرعه في المعارك في جبهة حجر".

وشنت المقاومة المشتركة و الحزام الأمني قصفا مدفعيا على مواقع المتمردين في منطقة الفاخر غربي قعطبة.

وعقب تسللهم إلى أطراف قرية باجة، أقام الحوثيون نقاط تفتيش وشرعوا بتنفيذ حملة اختطافات بحق المدنيين، بتهمة التعاون مع القوات المشتركة. كما شنوا قصفا مكثفا بقذائف الهاون على منطقة الشغادر.

ويهدف المتمردون من خلال التقدم في هذه الجبهة إلى قطع الطريق العام والإمداد عن جبهة حجر السفلى، والتقدم نحو جبال الشغادرة، ومن ثم السيطرة على جبل جحاف الاستراتيجي.

وكان الحوثيون قد قاموا بتفجير الجسر الرابط بين مدينة قعطبة ومريس بمنطقة قردح.

أخبار ذات صلة

حفتر: شروط وقف إطلاق النار في ليبيا لم تكتمل بعد

حفتر: شروط وقف إطلاق النار في ليبيا لم تكتمل بعد

صحيفة تكشف جوانب من التحقيقات مع عمر البشير

صحيفة تكشف جوانب من التحقيقات مع عمر البشير

العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات لعقد مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي

العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات لعقد مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي

الجيش الإسرائيلي يُجري حفريات على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يُجري حفريات على الحدود مع لبنان

المجلس العسكري بالسودان: الخلاف قائم بين الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير

المجلس العسكري بالسودان: الخلاف قائم بين الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير

بالتفاصيل.. قطر تُقر قانون &#34;اللجوء السياسي&#34;

بالتفاصيل.. قطر تُقر قانون "اللجوء السياسي"

باتهامات تشمل &#34;نشر أخبار كاذبة&#34;..الإفراج عن معارضين مصريين بارزين على ذمة التحقيق

باتهامات تشمل "نشر أخبار كاذبة"..الإفراج عن معارضين مصريين بارزين على ذمة التحقيق

مجلس الوزراء السعودي: المملكة ترغب في تجنب الحرب واستقرار سوق النفط

مجلس الوزراء السعودي: المملكة ترغب في تجنب الحرب واستقرار سوق النفط

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

احتراق 154 شجرة مثمرة في 15 حريقاً بمحافظة جنين

احتراق 154 شجرة مثمرة في 15 حريقاً بمحافظة جنين

اشتية يستقبل وفداً من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

اشتية يستقبل وفداً من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

الجبهة العربية الفلسطينية: ورشة البحرين تحايل على الحقوق الفلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: ورشة البحرين تحايل على الحقوق الفلسطينية

وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك بالمجال الزراعي مع السفير الصيني في فلسطين

وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك بالمجال الزراعي مع السفير الصيني في فلسطين

عبد الهادي وسفير روسيا يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

عبد الهادي وسفير روسيا يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

شعث: لا سلاماً اقتصادياً ولا سياسياً دون زوال الاحتلال

شعث: لا سلاماً اقتصادياً ولا سياسياً دون زوال الاحتلال

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

منوعات

&#34;شاهين الهيبة&#34; يتلقى هدية مميزة من فلسطين

"شاهين الهيبة" يتلقى هدية مميزة من فلسطين

شاهد جمال زوجة مُعتصم النهار.. ومعجبات يوجهن لها رسالة: كلنا مكرشين عليه

شاهد جمال زوجة مُعتصم النهار.. ومعجبات يوجهن لها رسالة: كلنا مكرشين عليه

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن

قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن

ناهد السباعي تثير الجدل: &#34;أتحدث مع الأموات.. وأحدهم أخبرني ألا أكمل زواجي&#34;

ناهد السباعي تثير الجدل: "أتحدث مع الأموات.. وأحدهم أخبرني ألا أكمل زواجي"

قبلة بين ممثلتين مغربيتين تشعل مواقع التواصل

قبلة بين ممثلتين مغربيتين تشعل مواقع التواصل

اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة &#34;العاصوف&#34;

اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة "العاصوف"

&#34;وكيبيديا&#34; تُصنف دنيا بطمة بوصف صادم.. كيف ردت؟

"وكيبيديا" تُصنف دنيا بطمة بوصف صادم.. كيف ردت؟

عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في &#34;وطن ع وتر&#34;

عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في "وطن ع وتر"

عربي

مقتل قيادي حوثي بالضالع وقوات الحزام تحرز تقدما بالمحافظة

مقتل قيادي حوثي بالضالع وقوات الحزام تحرز تقدما بالمحافظة

حفتر: شروط وقف إطلاق النار في ليبيا لم تكتمل بعد

حفتر: شروط وقف إطلاق النار في ليبيا لم تكتمل بعد

صحيفة تكشف جوانب من التحقيقات مع عمر البشير

صحيفة تكشف جوانب من التحقيقات مع عمر البشير

العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات لعقد مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي

العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات لعقد مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي