مقتل قيادي حوثي بالضالع وقوات الحزام تحرز تقدما بالمحافظة



وتجددت المعارك بين القوات اليمنية المشتركة والحزام الأمني من جهة، وجماعات الحوثي من جهة أخرى، في جبهات القتال شمالي محافظة الضالع.



وقصفت طائرات التحالف العربي مواقع الحوثيين باتجاه منطقة حجر، شمال غربي مديرية قعطبة، وشهدت الساعات الماضية معارك عنيفة في جبهة حجر.



وقالت مصادر ميدانية: "إن الحوثيين شنوا هجوما كبيرا على قرية باجة في جبهة حجر، حيث دارت معارك عنيفة، وتكبد الحوثيون خسائر كبيرة في الأرواح عقب مواجهات شرسة في سيلة المالح غربي باجة".



وأشارت المصادر إلى أنه تم تدمير عربة مدرعة ومركبتي نقل للمتمردين في المنطقة.



وقالت المصادر: "إن القيادي الحوثي سفيان الشريفي المكنى (أبو حرب)، أحد قيادات قوات الأمن المركزي التابعة للمتمردين، لقي مصرعه في المعارك في جبهة حجر".



وشنت المقاومة المشتركة و الحزام الأمني قصفا مدفعيا على مواقع المتمردين في منطقة الفاخر غربي قعطبة.



وعقب تسللهم إلى أطراف قرية باجة، أقام الحوثيون نقاط تفتيش وشرعوا بتنفيذ حملة اختطافات بحق المدنيين، بتهمة التعاون مع القوات المشتركة. كما شنوا قصفا مكثفا بقذائف الهاون على منطقة الشغادر.



ويهدف المتمردون من خلال التقدم في هذه الجبهة إلى قطع الطريق العام والإمداد عن جبهة حجر السفلى، والتقدم نحو جبال الشغادرة، ومن ثم السيطرة على جبل جحاف الاستراتيجي.



وكان الحوثيون قد قاموا بتفجير الجسر الرابط بين مدينة قعطبة ومريس بمنطقة قردح.



رام الله - دنيا الوطنأقادت مصادر ميدانية يمنية، الأربعاء، أن القوات اليمنية المشتركة وقوات الحزام الأمني، سيطرتا على مناطق واسعة في محافظة الضالع جنوب اليمن، في حين قتل قيادي حوثي خلال المعارك في المحافظة.وقالت المصادر: "إن القوات تمكنت من طرد جماعات الحوثي من مناطق قردح والوعل ونقيل الشيم، وتتوغل حاليا داخل منطقة حمر شمالي محافظة الضالع"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتخوض القوات اليمنية المشتركة معارك عنيفة في مناطق عدة من الضالع، بحسب المصادر، التي أكدت أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف المتمردين الحوثيين خلال الاشتباكات.