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حفتر: شروط وقف إطلاق النار في ليبيا لم تكتمل بعد

حفتر: شروط وقف إطلاق النار في ليبيا لم تكتمل بعد
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن شروط وقف إطلاق النار "لم تكتمل بعد" في ليبيا.

ونقلت الرئاسة الفرنسية تصريحات لحفتر، بعد لقائه إيمانويل ماكرون في باريس، الأربعاء.

وأبلغ حفتر، ماكرون أنه سيكون مستعدا لنقاش سياسي شامل عندما تكون الظروف مواتية لوقف إطلاق النار، قائلا: "إن الجيش الوطني الليبي لا يستفيد ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ووصل حفتر إلى العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، لعقد اجتماعات مع ماكرون، بعد أسبوعين من استضافة الأخير رئيس حكومة طرابلس فايز السراج.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية واسعة في الرابع من أبريل الماضي، لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة التي تيسطر عليها.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، من أن البلاد "على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية"، مما قد يعرض جيرانها للخطر.

وقال إن متطرفين من تنظيمي الدولة والقاعدة يستغلون الفراغ الأمني بالفعل.

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