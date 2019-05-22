احتراق 154 شجرة مثمرة في 15 حريقاً بمحافظة جنين

رام الله - دنيا الوطناخمدت طواقم الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، 15 حريقا مختلفا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، طال 154 شجرة مثمرة وحقول في مناطق متفرقة من محافظة جنين.وتوزعت الحرائق على بلدات وقرى: قباطية، وأم التوت، والزبابدة، والجديدة، وصير، وبرقين، وفقوعة، وأحياء داخل مدينة جنين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأفاد الدفاع المدني بأن أبرز الحرائق وأكبرها اندلعت بين بلدتي الجديدة وصير، حيث عملت طواقم الإطفاء على حماية الاراضي الزراعية والمحاصيل والمئات من اشجار الزيتون .