القناة 13: نتنياهو قد يعلن عن الحكومة الثلاثاء المقبل وليبرمان يستعد للعودة لوزارة الدفاع

أفاد جلعاد أردان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي، أن نتنياهو قد يعلن عن الحكومة الاسرائيلية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الاسرائيلية.



وأكدت القناة ذاتها، أن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، يستعد للعودة الى وزارة الدفاع في حكومة نتنياهو.



وأشارت القناة ذاتها إلى أن عودة ليبرمان الى وزارة الدفاع، جاءت بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأفيف كوخافي رئيس هيئة الاركان، ونداف أرجمان رئيس (الشاباك).



وكان ليبرمان قد تولى منصب وزير الدفاع في جيش الاحتلال الاسرائيلي، ولكنه استقال، احتجاجا على وقف إطلاق النار في غزة بعد مواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، في أحدى جولات التصعيد على قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطن