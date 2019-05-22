شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل وفداً من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

اشتية يستقبل وفداً من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدا من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ضم رئيس الكتلة أيمن عودة، وعايدة توما، ويوسف جبارين، وعوفر كتيش.

وهنأ الوفد رئيس الوزراء على توليه منصبه، متمنين له التوفيق في مهامه، رغم كافة التحديات والصعوبات السياسية والمالية.

ووضع اشتية الوفد في صورة آخر التطورات والتحديات والمؤامرات التي تتعرض لها قضيتنا.

وأكد رئيس الوزراء أن أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، شركاء وجزء من مشروعنا الوطني، داعيا الوفد وأعضاء الكنيست الإسرائيلي من أبناء شعبنا في أراضي عام 48، الى ضرورة التعاون وتنسيق المواقف، والضغط على القوى المناهضة للاحتلال في إسرائيل لدعم قضيتنا ووقف الإجراءات الإسرائيلية بحقنا.

من جانبه، أعلن الوفد رفضه لأي مبادرة سياسية لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، معربين عن تضامنهم مع قيادتنا وشعبنا، في ظل الظروف السياسية والمالية الصعبة.


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