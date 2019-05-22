غرينبلات: التهدئة هشة والفلسطينيون سيخسرون إذا لم يشاركوا بمؤتمر البحرين و(أونروا) تعمل بالرمق الأخير

رام الله - دنيا الوطن

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن التهدئة التي توصلت إليها مصر في قطاع غزة هشة، مهاجماً الفصائل الفلسطينية في غزة.





وأضاف غرينبلات، في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء: "ندين بشدة الهجمات التي تنطلق من قطاع غزة تجاه إسرائيل ومن غير المقبول أن تستمر حركتي حماس والجهاد الإسلامي باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية".





وأشار غرينبلات، إلى أن بلاده سنشارك في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في البحرين لوضع مسار بديل لتحقيق تطلعات الفلسطينيين، متابعاً: "الفلسطينيون سيخسرون كثيرا إذا لم يشاركوا في مؤتمر البحرين الشهر المقبل".





وأكمل: "يجب أن نعمل معاً لإيجاد حل حقيقي للأزمة، وسنواصل دعم إسرائيل، ولا يجب أن ننتظر حتى يتحقق الحل الشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".





واستطرد غرينبلات: "مستعدون لإطلاق حوار مع الحكومات التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين".

