الجبهة العربية الفلسطينية: ورشة البحرين تحايل على الحقوق الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية إن الورشة الاقتصادية التي تنظمها الادارة الامريكية في البحرين كجزء من ما يسمى بــ (صفقة القرن ) هي تحايل والتفاف على الحقوق والثوابت المشروعة للشعب الفلسطيني، ولي لعنق الحقيقة بأن مشكلة الشعب الفلسطيني اقتصادية متجاوزة حقيقة أن الاحتلال الصهيوني وتقويضه لكل بنى الحياة الفلسطينية وعدوانه المتواصل واجراءاته التعسفية ومشاريعه في الاستيطان والتهويد وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني، التي أقرتها كافة قرارات الشرعية الدولية هي المشكلة الحقيقة، وأن الطريق الاقصر للبناء والازدهار وتحقيق الاستقرار في المنطقة هو ازالة الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة .واضافت الجبهة لن تمر هذه المشاريع والشعب الفلسطيني بكل مكوناته سيفشلها كما افشل كافة المؤامرات التي استهدفت قضيته على مدى سبعة عقود وسيتصدى لها بكل ما أوتي من قوى ولن يقبل بأقل من حقوقه الثابتة والمشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة على حدود67 وعاصمتها القدس .ودعت الجبهة رجال الاعمال والمؤسسات الاقتصادية الفلسطينية ممن تلقوا الدعوة للمشاركة في الورشة الى الالتزام بالموقف الوطني الفلسطيني برفض المشاركة في هذا المخطط الرامي لتصفية القضية الفلسطينية.