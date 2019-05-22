شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك بالمجال الزراعي مع السفير الصيني في فلسطين

وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك بالمجال الزراعي مع السفير الصيني في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الزراعة الاستاذ رياض عطاري مع السفير الصيني لدى فلسطين" قوه وي"، سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجال الزراعي.

وأكد العطاري خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة برام الله، حرص الحكومة على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وخاصة المجال الزراعي، مضيفا أن زيارة السفير الصيني هي امتداد للعلاقات التاريخية الفلسطينية – الصينية.

وأشار الوزير العطاري الى أن وزارة الزراعة تتطلع لأن يكون للصين دوراً مهماً في تطوير البنية التحتية الزراعية الفلسطينية، عن طريق إقامة المشاريع الزراعية التي تساهم في النمو الاقتصادي.

وأطلع الوزير العطاري السفير الصيني على الواقع الزراعي الفلسطيني وأهم المعيقات التي تواجه نموه وتطوره في ظل الاحتلال، مشدداً على ضرورة تفعيل الاتفاقية الزراعية الموقعة بين البلدين.

كما تناول اللقاء المشاركة الفلسطينية في معرض إكسبو بكين للبستنة 2019 وحضور وفد رسمي من وزارة الزراعة والقطاع الخاص الفلسطيني لفعاليات اليوم الوطني لفلسطين في المعرض في شهر حزيران القادم.

من جانبه أكد السفير الصيني على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً على الموقف الصيني الثابت والداعم للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأبدى السفير الصيني استعداده لإرسال خبراء زراعيين متخصصين الى فلسطين لعقد لقاءات مع نظرائهم لوضع خطة تليق بخصوصيات الواقع الزراعي في فلسطين،مجدداً التأكيد على تعميق وتكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري وتقديم المزيد من الدعم الاقتصادي والمالي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، إضافة لاستقبال الصين لبعثات المهندسين الزراعيين للتدريب في المجال الزراعي.

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