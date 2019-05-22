شؤون فلسطينية

اشتية: أي دعم خارجي يجب أن يكون تحت مظلة السلطة الفلسطينية

اشتية: أي دعم خارجي يجب أن يكون تحت مظلة السلطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
شدّد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، على المساعي الحثيثة لخدمة أهلنا في غزة، والاستمرار في دعم القطاع بالتوازي مع تقدم جهود المصالحة الوطنية، مؤكداً أن أي دعم خارجي، يجب أن يكون تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وفداً من المؤسسات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، برئاسة نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO) جيمي ماكجولدريك، لبحث تعزيز التعاون وتنسيق الجهود على صعيد الخدمات المقدمة.

وأكد أنه سيتم مراجعة أجندة السياسات الوطنية، وإعادة توجيه وترتيب أولويات العمل الحكومي، بالتنسيق مع الجهات الداعمة والمانحين.

وثمّن اشتية استمرار دعم الأمم المتحدة ومؤسساتها لفلسطين، في ظل الظروف الصعبة، وانسداد الأفق السياسي، والحرب التي تشنها إدارة ترامب وإسرائيل على الفلسطينيين، والتي طالت أيضاً مؤسسات الأمم المتحدة من خلال وقف الدعم الأمريكي لـ (أونروا) وتجفيف الموارد المالية لها.


أخبار ذات صلة

وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك بالمجال الزراعي مع السفير الصيني في فلسطين

وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك بالمجال الزراعي مع السفير الصيني في فلسطين

وزيرة الصحة: عام 2018 كان دموياً بالنسبة للفلسطينيين

وزيرة الصحة: عام 2018 كان دموياً بالنسبة للفلسطينيين

عريقات يُوجه تساؤلاً حول مبادرة السلام العربية

عريقات يُوجه تساؤلاً حول مبادرة السلام العربية

البردويل متسائلاً: من المسؤول عن الهبوط من قمة تونس إلى قاع البحرين؟

البردويل متسائلاً: من المسؤول عن الهبوط من قمة تونس إلى قاع البحرين؟

عبد الهادي وسفير روسيا يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

عبد الهادي وسفير روسيا يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

شعث: لا سلاماً اقتصادياً ولا سياسياً دون زوال الاحتلال

شعث: لا سلاماً اقتصادياً ولا سياسياً دون زوال الاحتلال

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

عبد الهادي وسفير روسيا يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

عبد الهادي وسفير روسيا يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

شعث: لا سلاماً اقتصادياً ولا سياسياً دون زوال الاحتلال

شعث: لا سلاماً اقتصادياً ولا سياسياً دون زوال الاحتلال

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

تعاون بين الوكالة الفلسطينية ووزارة العمل لتنفيذ خطط التمكين الاقتصادي

تعاون بين الوكالة الفلسطينية ووزارة العمل لتنفيذ خطط التمكين الاقتصادي

الديمقراطية تدعو التنفيذية للتقدم بمشروع لمقاطعة القمة الاقتصادية في البحرين

الديمقراطية تدعو التنفيذية للتقدم بمشروع لمقاطعة القمة الاقتصادية في البحرين

أسرى فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

أسرى فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

منوعات

&#34;شاهين الهيبة&#34; يتلقى هدية مميزة من فلسطين

"شاهين الهيبة" يتلقى هدية مميزة من فلسطين

شاهد جمال زوجة مُعتصم النهار.. ومعجبات يوجهن لها رسالة: كلنا مكرشين عليه

شاهد جمال زوجة مُعتصم النهار.. ومعجبات يوجهن لها رسالة: كلنا مكرشين عليه

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن

قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن

ناهد السباعي تثير الجدل: &#34;أتحدث مع الأموات.. وأحدهم أخبرني ألا أكمل زواجي&#34;

ناهد السباعي تثير الجدل: "أتحدث مع الأموات.. وأحدهم أخبرني ألا أكمل زواجي"

قبلة بين ممثلتين مغربيتين تشعل مواقع التواصل

قبلة بين ممثلتين مغربيتين تشعل مواقع التواصل

اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة &#34;العاصوف&#34;

اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة "العاصوف"

&#34;وكيبيديا&#34; تُصنف دنيا بطمة بوصف صادم.. كيف ردت؟

"وكيبيديا" تُصنف دنيا بطمة بوصف صادم.. كيف ردت؟

عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في &#34;وطن ع وتر&#34;

عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في "وطن ع وتر"

عربي

صحيفة تكشف جوانب من التحقيقات مع عمر البشير

صحيفة تكشف جوانب من التحقيقات مع عمر البشير

العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات لعقد مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي

العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات لعقد مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي

الجيش الإسرائيلي يُجري حفريات على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يُجري حفريات على الحدود مع لبنان

المجلس العسكري بالسودان: الخلاف قائم بين الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير

المجلس العسكري بالسودان: الخلاف قائم بين الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير