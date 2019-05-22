اشتية: أي دعم خارجي يجب أن يكون تحت مظلة السلطة الفلسطينية

شدّد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، على المساعي الحثيثة لخدمة أهلنا في غزة، والاستمرار في دعم القطاع بالتوازي مع تقدم جهود المصالحة الوطنية، مؤكداً أن أي دعم خارجي، يجب أن يكون تحت مظلة السلطة الفلسطينية.





جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وفداً من المؤسسات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، برئاسة نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO) جيمي ماكجولدريك، لبحث تعزيز التعاون وتنسيق الجهود على صعيد الخدمات المقدمة.





وأكد أنه سيتم مراجعة أجندة السياسات الوطنية، وإعادة توجيه وترتيب أولويات العمل الحكومي، بالتنسيق مع الجهات الداعمة والمانحين.



وثمّن اشتية استمرار دعم الأمم المتحدة ومؤسساتها لفلسطين، في ظل الظروف الصعبة، وانسداد الأفق السياسي، والحرب التي تشنها إدارة ترامب وإسرائيل على الفلسطينيين، والتي طالت أيضاً مؤسسات الأمم المتحدة من خلال وقف الدعم الأمريكي لـ (أونروا) وتجفيف الموارد المالية لها.









رام الله - دنيا الوطن