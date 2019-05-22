عريقات يُوجه تساؤلاً حول مبادرة السلام العربية

رام الله - دنيا الوطن

وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، تساؤلاً حول مصير مبادرة السلام العربية، التي اعتمدتها جامعة الدول العربية عام 2002.





وقال عريقات، عبر (تويتر): "مبدأ الأرض مقابل السلام، قد تبدل إلى الازدهار مقابل السلام، حسب ما جاء فى الدعوة لورشة عمل المنامة".







وتساءل عريقات: "هل يعنى ذلك نهاية مبادرة السلام العربية؟، وهل لذلك علاقة بما قاله نتنياهو اليوم" بأن (يهودا والسامرة، هي ميراثه من أسلافه)؟، مضيفاً: من يريد السلام عليه البدء بإنهاء الاحتلال".





