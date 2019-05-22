البردويل متسائلاً: من المسؤول عن الهبوط من قمة تونس إلى قاع البحرين؟

رام الله - دنيا الوطن

علق عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل، على مؤتمر البحرين الاقتصادي، والذي يعتبر تمهيداً لـ (صفقة القرن) الأمريكية.





وتساءل البردويل، عبر (تويتر): "من المسؤول عن الهبوط من قمة تونس إلى قاع البحرين؟"، متابعاً: "نفس الرؤوس ونفس الوجوه، ما الذي تغير؟".





وأكمل: "هل ثمة تحت القمة غنائم؛ حتى انحدر إليها الرماة بهذه السرعة؟ و الغريب في كل الأحوال، يهتفون باسمك يا فلسطين، كما يهتف بائع الفجل باسم بضاعته التي يبيعها رخيصة في سوق الفجل، لكننا لا نُباع!! وفق تعبيره.













