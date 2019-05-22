شؤون فلسطينية

شعث: لا سلاماً اقتصادياً ولا سياسياً دون زوال الاحتلال

شعث: لا سلاماً اقتصادياً ولا سياسياً دون زوال الاحتلال
نبيل شعث
رام الله - دنيا الوطن
دعا الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين، العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عملية لمقاطعة ومعاقبة إسرائيل على ما تقوم به على الأرض من انتهاكات يومية للقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي، وإمعان في ممارسة سياسات التمييز العنصري، وتأجيج عوامل الصراع والتوتر، مؤكداً رفض الفلسطينيين المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي.

جاء ذلك، خلال سلسلة لقاءات، أجراها مع وفد برلماني تشيلي، ووفد طلابي دانماركي، والسفير الروسي لدى فلسطين الدكتور حيدر اغانين، إضافة إلى اجتماع الجانب الفلسطيني من اللجنة الروسية الفلسطينية المشتركة العليا، كل على انفراد.

وجدد شعث التأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض للمشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي دعت له الادارة الاميركية، والذي تحاول من خلاله تمرير تنفيذ الرؤية الاسرائيلية، وتحديدا رؤية نتنياهو واليمين الإسرائيلي المتطرف، لحل الصراع.

وأشار شعث، إلى أن حل مشكلة القضية الفلسطينية، يجب أن يكون حلاً سياسياً، يتناول جوهر المشكلة المولّدة لكل قضايا وإشكالات المنطقة، وهي الاحتلال الإسرائيلي، ولن نقبل بحل لا يكرس حق شعبنا بدولة مستقلة عاصمتها القدس، وبحقوق اللاجئين بما ينهي المشروع الاستيطاني العنصري على أرض الضفة الغربية.

وقال شعث: إننا نحتفظ دائما بمشاعر الاحترام والتقدير لمملكة البحرين وعاهلها وحكومتها وشعبها الشقيق، ونذكر بكل امتنان دعمها الثابت ومساعداتها الدائمة في كل المجالات، ولكننا نرفض الذهاب إلى المؤتمر في أي مكان تخطط له إدارة الرئيس ترامب في محاولة لتحقيق السلام الاقتصادي المزعوم، على حساب حقوقنا الوطنية.

وشدد شعث على أن الشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله كافة مجمعون على رفض (صفقة القرن)، متابعاً: "لن نبادل حقوقنا الوطنية، ولن نساوم عليها، ولن نقايضها لا بالملايين ولا بالمليارات، فالاحتلال وحده هو المسؤول عن معاناة شعبنا ومشكلاته الاقتصادية، وحكومة نتنياهو تضاعف من إجراءاتها التعسفية وحصارها الجائر وخنقها للاقتصاد الفلسطيني، بغية ابتزاز شعبنا وقيادتنا ودفعها لتقديم تنازلات سياسية، وهو ما لن يكون على الإطلاق".

أخبار ذات صلة

وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك بالمجال الزراعي مع السفير الصيني في فلسطين

وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك بالمجال الزراعي مع السفير الصيني في فلسطين

وزيرة الصحة: عام 2018 كان دموياً بالنسبة للفلسطينيين

وزيرة الصحة: عام 2018 كان دموياً بالنسبة للفلسطينيين

اشتية: أي دعم خارجي يجب أن يكون تحت مظلة السلطة الفلسطينية

اشتية: أي دعم خارجي يجب أن يكون تحت مظلة السلطة الفلسطينية

عريقات يُوجه تساؤلاً حول مبادرة السلام العربية

عريقات يُوجه تساؤلاً حول مبادرة السلام العربية

البردويل متسائلاً: من المسؤول عن الهبوط من قمة تونس إلى قاع البحرين؟

البردويل متسائلاً: من المسؤول عن الهبوط من قمة تونس إلى قاع البحرين؟

عبد الهادي وسفير روسيا يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

عبد الهادي وسفير روسيا يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

عبد الهادي وسفير روسيا يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

عبد الهادي وسفير روسيا يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

شعث: لا سلاماً اقتصادياً ولا سياسياً دون زوال الاحتلال

شعث: لا سلاماً اقتصادياً ولا سياسياً دون زوال الاحتلال

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

تعاون بين الوكالة الفلسطينية ووزارة العمل لتنفيذ خطط التمكين الاقتصادي

تعاون بين الوكالة الفلسطينية ووزارة العمل لتنفيذ خطط التمكين الاقتصادي

الديمقراطية تدعو التنفيذية للتقدم بمشروع لمقاطعة القمة الاقتصادية في البحرين

الديمقراطية تدعو التنفيذية للتقدم بمشروع لمقاطعة القمة الاقتصادية في البحرين

أسرى فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

أسرى فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

منوعات

&#34;شاهين الهيبة&#34; يتلقى هدية مميزة من فلسطين

"شاهين الهيبة" يتلقى هدية مميزة من فلسطين

شاهد جمال زوجة مُعتصم النهار.. ومعجبات يوجهن لها رسالة: كلنا مكرشين عليه

شاهد جمال زوجة مُعتصم النهار.. ومعجبات يوجهن لها رسالة: كلنا مكرشين عليه

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن

قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن

ناهد السباعي تثير الجدل: &#34;أتحدث مع الأموات.. وأحدهم أخبرني ألا أكمل زواجي&#34;

ناهد السباعي تثير الجدل: "أتحدث مع الأموات.. وأحدهم أخبرني ألا أكمل زواجي"

قبلة بين ممثلتين مغربيتين تشعل مواقع التواصل

قبلة بين ممثلتين مغربيتين تشعل مواقع التواصل

اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة &#34;العاصوف&#34;

اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة "العاصوف"

&#34;وكيبيديا&#34; تُصنف دنيا بطمة بوصف صادم.. كيف ردت؟

"وكيبيديا" تُصنف دنيا بطمة بوصف صادم.. كيف ردت؟

عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في &#34;وطن ع وتر&#34;

عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في "وطن ع وتر"

عربي

صحيفة تكشف جوانب من التحقيقات مع عمر البشير

صحيفة تكشف جوانب من التحقيقات مع عمر البشير

العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات لعقد مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي

العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات لعقد مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي

الجيش الإسرائيلي يُجري حفريات على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يُجري حفريات على الحدود مع لبنان

المجلس العسكري بالسودان: الخلاف قائم بين الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير

المجلس العسكري بالسودان: الخلاف قائم بين الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير