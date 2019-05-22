بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

قدم بنك فلسطين، رعايته لحفل تخريج مجموعة من الطلبة المتدربين في أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة للعام 2018-2019 التي تم دعمها من خلال مساهمات البنك في المجال الرياضي لسرية رام الله الأولى.







وحضر الحفل كل من: جاك قندح نائب رئيس مجلس الإدارة، وخالد عليان المدير التنفيذي لسرية رام الله الأولى، ولؤي خلف، رئيس اللجنة الرياضية، وشيرين الحصري، ممثلة عن عائلة المرحوم ناصيف الحصري، وكل من كوين مسعود، ورمزي عطا، ممثلون عن بنك فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنوتخلل حفل التخريج مباراة ودية بين طلاب الأكاديمية على ملعب السرية، تلاها توزيع شهادات ومداليات على الطلبة المتخرجين، وتكريم الداعمين من بينهم بنك فلسطين، وعائلة ناصيف الحصري.وتنطلق رعاية البنك لحفل التخريج، إيماناً منه بدعم الشباب، وتكريس مهاراتهم من أجل بناء جيل يعتد به، ويمثل فلسطين في مختلف المحافل الدولية، حيث يخصص البنك ما يقارب 5% من أرباحه السنوية لدعم مشاريع وأنشطة المسؤولية الاجتماعية.