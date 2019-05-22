حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزير شؤون المرأة، آمال حمد: إن المرأة الفلسطينية سنديان القضية الفلسطينية، مشيدةً بدورها في تسطير ملاحم البطولة والفداء.







جاء ذلك، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، الأربعاء، للترحيب بالوزيرة حمد، وذلك بمقره في مدينة غزة، حيث استقبلها أعضاء الأمانة العامة والمجالس الإدارية، ورئيسات الأفرع والأطر والمؤسسات النسوية.





وأكدت حمد، على أن حضورها لأول لقاء لها في غزة بمقر الاتحاد، جاء لما يمثلة الاتحاد من مظلة جامعة للمرأة الفلسطينية التي تجمع الكل الفلسطيني بمختلف اتجاهاته، مشيرةً إلى أن تاريخ الاتحاد العام للمرأة، ونضالاته الوطنية والنسوية، طويل وحافل بالعطاء .







وأضافت حمد، أن النضالات الأساسية التي تشغل المرأة الفلسطينية، تتمثل في إنهاء الاحتلال، وتحقيق الحرية، وتقرير المصير، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، إضافة إلى نضالها الاجتماعي في سبيل الوصول إلى حقوقها كاملة أسوة بالرجل.

واعتبرت حمد، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، شريك حقيقي للوزارة في العمل على قضايا المرأة الفلسطينية، مؤكدةً على أهمية التعاون والتنسيق بين الطرفين، باعتبار الاتحاد مكملاً لعمل الوزارة.







ووضعت حمد الحضور في صورة آخر التطورات و التوصيات المتعلقة بنشر اتفاقية (سيداو) في الجريدة الرسمية، مؤكدةً أنه بدأ العمل عليها بالفعل من خلال مذكرة لمجلس الوزراء، وتم تحويلها لوزير العدل لدراستها، وعلى صعيد قانون حماية الأسرة من العنف، سيتم عقد ورشة عمل قريباً للأطراف المعنية للتوافق على الملاحظات النهائية.







وأضافت حمد، بأن متابعة التوصيات تتطلب عملاً تكاملياً وأدواراً محددة، كلاً حسب تخصصه، لإجراء التدخلات اللازمة، وتحديد التقدم المحرز، ضمن الخطة التنفيذية المتفق عليها من قبل كافة أعضاء فريق (سيداو).







وتخلل اللقاء، مداخلات، شكر الحضور خلالها الوزيرة لتواجدها بينهم، مشيدين بدورها الفاعل منذ بداية العمل النسوي حتى الآن، مشددين على أهمية دور وزارة شؤون المرأة؛ لتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية.