عدنان مجلي: مؤتمر البحرين محاولة لخداع الفلسطينيين وتمرير السياسي من البوابة الاقتصادية





وقال مجلي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن لجوء الإدارة الأمريكية إلى تقسيم (صفقة القرن) إلى مرحلتين، أولى اقتصادية، من خلال عقد مؤتمر اقتصادي إقليمي في البحرين، وثانية سياسية، ما هو إلا محاولة لخداع الفلسطينيين والعرب وتمرير السياسي من البوابة الاقتصادية".





وأضاف: أن على جميع الفلسطينيين، اقتصاديين وغير اقتصاديين مقاطعة المؤتمر، ودعوة العرب إلى مقاطعته، معتبراً المشاركة في المؤتمر، مشاركة في تمرير الصفقة.





وشرح قائلاً: "إذا كانت الإدارة الأمريكية جادة في طرح مبادرة سياسية متوازنة، فعليها التوجه مباشرة إلى جوهر المشكلة، وهو الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إنهاء هذا الاحتلال من خلال أي صيغةٍ مناسبة".





واستطرد : "لا يمكن إيجاد حل اقتصادي لمشكلة سياسية معقدة مثل مشكلة احتلال شعب، ومصادرة أرضه، وتشريد أبنائه، وإحلال شعب آخر مكانه".





وحث مجلي الدول العربية على مقاطعة المؤتمر، وعلى مطالبة الإدارة الأمريكية وبصورة جماعية، تقديم مبادرة سياسية واضحة المعالم، تقوم على إنهاء الاحتلال، وليس العمل على تكريسه من خلال تقديم رشاوى اقتصادية لدول المنطقة على حساب الحقوق الوطنية لشعب أنهكه الاحتلال، والاستيطان، والحصار، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وتشريد العائلات، والتمييز العنصري، والحرمان من الوصول إلى المقدسات والممتلكات.

رام الله - دنيا الوطندعا د. عدنان مجلي، رئيس الكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي، إلى مقاطعة مؤتمر البحرين الاقتصادي، معتبراً ذلك محاولة لتمرير (صفقة القرن) من البوابة الاقتصادية.