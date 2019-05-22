شؤون فلسطينية

تعاون بين الوكالة الفلسطينية ووزارة العمل لتنفيذ خطط التمكين الاقتصادي

تعاون بين الوكالة الفلسطينية ووزارة العمل لتنفيذ خطط التمكين الاقتصادي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، ووزارة العمل، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بهدف التنسيق مع المانحين العرب والدوليين لدعم برامج الوكالة، ووزارة العمل؛ لتعزيز دورهما فيما يتعلق
بإيفاد خبرات فلسطينية، وتشغيلها في الخارج.

وتأتي هذه الاجتماعات تماشياً مع إطلاق مجلس الوزراء لخطة عمل الحكومة، والتي تستند إلى عدة محاور، وخاصةً ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، وبالاشارة لأولويات الحكومه لتعزيز العملية
التنموية، وانطلاقاً من الولاية المناطة بكل منهما والمسؤوليات التي تضطلع بها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، ووزارة العمل، واستناداً إلى تعليمات وزيري الخارجية والمغتربين الدكتور، رياض المالكي، ووزير العمل، الدكتور نصري أبو جيش بتعزيز التعاون لخدمة أهداف الحكومة وخططها وبرامجها التنموية.

وفي هذا السياق، عبر مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، عن أهمية تعزيز الشراكات على المستوى الوطني لتحقيق الأهداف التنموية، وخاصةً تلك المتعلقة ببرامج تشغيلية
 يتم تنفيذها في دول محددة في الخارج، بموجب أولويات وطنية؛ لتعزيز التعاون الدولي، وخاصةً في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر جميع الحهود للنهوض بالعملية التنموية.

وأضاف الزهيري، أن البرامج المشتركة التي سيصار إلى تنفيذها تعتمد بالأساس على الخبرات الفلسطينية المؤهلة، والتي يمكن أن تنافس على الساحة الدولية، والتي يمكن من خلالها أن تساهم
في مسيرة تطوير التمكين الاقتصادي لدولة فلسطين، خاصةً مع تنامي برامج الوكالة الفلسطينية في دول القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية وغيرها، والتي أثبتت من خلالها دولة فلسطين بكفاءة عالية إمكانية مساهمتها بالجهود التنموية على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره، أكد وكيل وزارة العمل، سامر سلامة، أن هناك مشاروات تجري لعقد مؤتمر للمانحين العرب، ومن المانحين الأوروبيين، وذلك بتنسيق من منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، حيث تم اقتراح عدد من الدول العربية المرشحة لاستضافة هذا المؤتمر.

وأكد سلامة، أنه من خلال هذا المؤتمر الذي من المتوقع، أن يعقد مع نهاية هذا العام أو بداية العام القادم، يمكن أن يتم تقديم الوكالة للمانحين والتعريف عنها، وعن عملها من خلال صياغة مسودة مقترح تعاون مشتركة بين الوكالة، ووزارة العمل، يتم فيها وضع النقاط المهمة والضرورية التي تتعلق بمجال التمكين الاقتصادي، ونقل الخبرات الفلسطينية للخارج بأنشطة وبرامج تنموية محددة.

وتم الاتفاق بين الوكالة ووزارة العمل على خطوات عملية لتحقيق الأهداف المنشودة، وخاصةً خطة التحرك التي تحدد مكامن التدخل جغرافياً، ومواضيعياً للبرامج المتفق على تنفيذها.

أخبار ذات صلة

شعث: لا سلاماً اقتصادياً ولا سياسياً دون زوال الاحتلال

شعث: لا سلاماً اقتصادياً ولا سياسياً دون زوال الاحتلال

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

عدنان مجلي: مؤتمر البحرين محاولة لخداع الفلسطينيين وتمرير السياسي من البوابة الاقتصادية

عدنان مجلي: مؤتمر البحرين محاولة لخداع الفلسطينيين وتمرير السياسي من البوابة الاقتصادية

الديمقراطية تدعو التنفيذية للتقدم بمشروع لمقاطعة القمة الاقتصادية في البحرين

الديمقراطية تدعو التنفيذية للتقدم بمشروع لمقاطعة القمة الاقتصادية في البحرين

فصائل المقاومة تُعلّق على استضافة البحرين لمؤتمر (صفقة القرن)

فصائل المقاومة تُعلّق على استضافة البحرين لمؤتمر (صفقة القرن)

أسرى فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

أسرى فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

طالع.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

طالع.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

حمد: المرأة سنديان القضية الفلسطينية

تعاون بين الوكالة الفلسطينية ووزارة العمل لتنفيذ خطط التمكين الاقتصادي

تعاون بين الوكالة الفلسطينية ووزارة العمل لتنفيذ خطط التمكين الاقتصادي

الديمقراطية تدعو التنفيذية للتقدم بمشروع لمقاطعة القمة الاقتصادية في البحرين

الديمقراطية تدعو التنفيذية للتقدم بمشروع لمقاطعة القمة الاقتصادية في البحرين

أسرى فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

أسرى فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

طالع.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

طالع.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية تبحث مع وزير الاقتصاد التحديات الاقتصادية

الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية تبحث مع وزير الاقتصاد التحديات الاقتصادية

السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار على متهم بالإتجار وتعاطي المخدرات

السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار على متهم بالإتجار وتعاطي المخدرات

منوعات

&#34;شاهين الهيبة&#34; يتلقى هدية مميزة من فلسطين

"شاهين الهيبة" يتلقى هدية مميزة من فلسطين

شاهد جمال زوجة مُعتصم النهار.. ومعجبات يوجهن لها رسالة: كلنا مكرشين عليه

شاهد جمال زوجة مُعتصم النهار.. ومعجبات يوجهن لها رسالة: كلنا مكرشين عليه

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن

قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن

ناهد السباعي تثير الجدل: &#34;أتحدث مع الأموات.. وأحدهم أخبرني ألا أكمل زواجي&#34;

ناهد السباعي تثير الجدل: "أتحدث مع الأموات.. وأحدهم أخبرني ألا أكمل زواجي"

قبلة بين ممثلتين مغربيتين تشعل مواقع التواصل

قبلة بين ممثلتين مغربيتين تشعل مواقع التواصل

اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة &#34;العاصوف&#34;

اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة "العاصوف"

&#34;وكيبيديا&#34; تُصنف دنيا بطمة بوصف صادم.. كيف ردت؟

"وكيبيديا" تُصنف دنيا بطمة بوصف صادم.. كيف ردت؟

عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في &#34;وطن ع وتر&#34;

عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في "وطن ع وتر"

عربي

المجلس العسكري بالسودان: الخلاف قائم بين الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير

المجلس العسكري بالسودان: الخلاف قائم بين الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير

باتهامات تشمل &#34;نشر أخبار كاذبة&#34;..الإفراج عن معارضين مصريين بارزين على ذمة التحقيق

باتهامات تشمل "نشر أخبار كاذبة"..الإفراج عن معارضين مصريين بارزين على ذمة التحقيق

مجلس الوزراء السعودي: المملكة ترغب في تجنب الحرب واستقرار سوق النفط

مجلس الوزراء السعودي: المملكة ترغب في تجنب الحرب واستقرار سوق النفط

السعودية والإمارات تُعلنان مشاركتهما في مؤتمر البحرين الخاص بـ (صفقة القرن)

السعودية والإمارات تُعلنان مشاركتهما في مؤتمر البحرين الخاص بـ (صفقة القرن)