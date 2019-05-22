تعاون بين الوكالة الفلسطينية ووزارة العمل لتنفيذ خطط التمكين الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن

عقدت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، ووزارة العمل، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بهدف التنسيق مع المانحين العرب والدوليين لدعم برامج الوكالة، ووزارة العمل؛ لتعزيز دورهما فيما يتعلق



يتم تنفيذها في دول محددة في الخارج، بموجب أولويات وطنية؛ لتعزيز التعاون الدولي، وخاصةً في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر جميع الحهود للنهوض بالعملية التنموية.



وأضاف الزهيري، أن البرامج المشتركة التي سيصار إلى تنفيذها تعتمد بالأساس على الخبرات الفلسطينية المؤهلة، والتي يمكن أن تنافس على الساحة الدولية، والتي يمكن من خلالها أن تساهم

في مسيرة تطوير التمكين الاقتصادي لدولة فلسطين، خاصةً مع تنامي برامج الوكالة الفلسطينية في دول القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية وغيرها، والتي أثبتت من خلالها دولة فلسطين بكفاءة عالية إمكانية مساهمتها بالجهود التنموية على المستويين الإقليمي والدولي.



بدوره، أكد وكيل وزارة العمل، سامر سلامة، أن هناك مشاروات تجري لعقد مؤتمر للمانحين العرب، ومن المانحين الأوروبيين، وذلك بتنسيق من منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، حيث تم اقتراح عدد من الدول العربية المرشحة لاستضافة هذا المؤتمر.



وأكد سلامة، أنه من خلال هذا المؤتمر الذي من المتوقع، أن يعقد مع نهاية هذا العام أو بداية العام القادم، يمكن أن يتم تقديم الوكالة للمانحين والتعريف عنها، وعن عملها من خلال صياغة مسودة مقترح تعاون مشتركة بين الوكالة، ووزارة العمل، يتم فيها وضع النقاط المهمة والضرورية التي تتعلق بمجال التمكين الاقتصادي، ونقل الخبرات الفلسطينية للخارج بأنشطة وبرامج تنموية محددة.



وتم الاتفاق بين الوكالة ووزارة العمل على خطوات عملية لتحقيق الأهداف المنشودة، وخاصةً خطة التحرك التي تحدد مكامن التدخل جغرافياً، ومواضيعياً للبرامج المتفق على تنفيذها.



بإيفاد خبرات فلسطينية، وتشغيلها في الخارج.وتأتي هذه الاجتماعات تماشياً مع إطلاق مجلس الوزراء لخطة عمل الحكومة، والتي تستند إلى عدة محاور، وخاصةً ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، وبالاشارة لأولويات الحكومه لتعزيز العمليةالتنموية، وانطلاقاً من الولاية المناطة بكل منهما والمسؤوليات التي تضطلع بها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، ووزارة العمل، واستناداً إلى تعليمات وزيري الخارجية والمغتربين الدكتور، رياض المالكي، ووزير العمل، الدكتور نصري أبو جيش بتعزيز التعاون لخدمة أهداف الحكومة وخططها وبرامجها التنموية.وفي هذا السياق، عبر مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، عن أهمية تعزيز الشراكات على المستوى الوطني لتحقيق الأهداف التنموية، وخاصةً تلك المتعلقة ببرامج تشغيلية