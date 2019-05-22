الرئاسة الإيرانية: الوساطة الدولية مع واشنطن لا تعني قبولنا التفاوض

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي: إن مبادرة بعض الدول للتوسط بين طهران وواشنطن، لا يعني قبول طهران بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح واعظي، وفق ما أورد التلفزيون الإيراني، الأربعاء، أنه في حال استمرار المسؤولين الأمريكيين في سياستهم الحالية في الضغط الاقتصادي، فلن يكون هناك معنى للمفاوضات في مثل هذه الظروف".





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت، أن الهدف من حشد القوات الأمريكية في الخليج، هو ردع إيران، وليس من أجل إشعال حرب معها.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، أمس الثلاثاء: إن الولايات المتحدة، لن تقوم بإشعال حرب مع إيران، لكنها ستدافع عن مصالحها في الشرق الأوسط.





وأضاف: "الحديث لا يدور هنا عن الحرب، ونحن لسنا بصدد خوضها، والحشود العسكرية، تتعلق بحماية مصالحنا في الشرق الأوسط".