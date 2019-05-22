شاهد: إسرائيل تُجري تجربة غامضة في النقب

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إن جيش، أجرى تجربة عسكرية غامضة في النقب المحتل، لافتةً إلى أنه لم يفصح عن طبيعة التجربة.





وحسب صورة نشرتها القناة الإسرائيلية، فقد تصاعدت أعمدة الدخان من منطقة صحراوية في النقب، حيث أجرى الجيش قبل عدة أيام مناورات عسكرية في منطقة (أوفاكيم)، شعر خلالها السكان الإسرائيليون بحركة نشطة لقوات الجيش والمركبات العسكرية والطائرات.









وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن هذه المناورات العسكرية، تم التخطيط لها مسبقًا كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2019 ويهدف إلى الحفاظ على استعداد القوات.