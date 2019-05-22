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الجيش الإسرائيلي يُجري حفريات على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يُجري حفريات على الحدود مع لبنان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يقوم الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأربعاء، بأعمال حفر وتوسيع عند الحدود اللبنانية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.  

ووصلت ورشة عسكرية إسرائيلية، مزودة بعدد من الحفارات والجرافات، وبدأت بأعمال توسيع الطريق العسكرية التي تربط محور العباسية بالطرف الغربي لبلدة الغجر المحتلة، كما قامت الورشة برفع سواتر ترابية، عند الجهة الغربية للطريق، في مواجهة المناطق اللبنانية المحررة المقابلة، وفق (روسيا اليوم).

وقد رافق الأعمال، تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية في أجواء منطقة العرقوب، حيث أقدمت قوة من جيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، على فتح البوابة الحديدية في الجدار الإسمنتي عند محلة العبارة، مقابل طريق عام كفركلا- العديسة قضاء مرجعيون (جنوب لبنان)، ونفذت عملية تفتيش بين السياج التقني والجدار الإسمنتي، من دون تسجيل أي خرق للخط الأزرق. 

وكانت إسرائيل، أعلنت مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2019، أنها استكملت بحثها عن أنفاق حزب الله اللبناني، مدعية أنه يسعى من خلالها للتسلل إلى أراضيها.

وأطلقت عملية واسعة لتدمير هذه الأنفاق الحدودية، ما أثار مخاوف من اشتعال الموقف بين الطرفين، وبنت منذ نيسان/ أبريل 2018، جداراً إسمنتياً فاصلاً عند الحدود مع لبنان، مقابل طريق كفركلا- العديسة.

يأتي ذلك، في وقت يدور الحديث في لبنان عن "مفاوضات غير مباشرة" مع الجانب الإسرائيلي في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية، ارتباطاً بملف التنقيب عن الغاز والنفط، برعاية الأمم المتحدة (اليونيفيل جنوب لبنان) ومشاركة أمريكية، وسط مخاوف من انسحاب التوترات الإيرانية- الأمريكية، إلى لبنان.

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