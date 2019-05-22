دولي

بسبب صورة ليلى خالد.. جامعة أمريكية تعتذر لليهود

بسبب صورة ليلى خالد.. جامعة أمريكية تعتذر لليهود
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتذرت جامعة ولاية سان دييغو الأمريكية، عن نشرها صورة للفلسطينية ليلى خالد في النشرة الأسبوعية، التي وزعتها على عشرات الآلاف من طلابها.

وتضمنت النشرة، التي وزعتها الجامعة، صورة لليلي خالد، وهي تحمل مسدساً، وكتب بجانبها شعار "من النهر إلى البحر، ستكون فلسطين حرة"، وفق (عكا أون لاين).

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن اعتذار الجامعة، صدر بعد شكاوى، تقدم بها طلاب ونشطاء يهود وأمريكيون.

وقالت الجامعة في بيانها: "الصورة التي نشرت مع النص وما توحي به تعبر عن الكراهية تجاه اليهود، وتتناقض مع قيم الجامعة التي تشجع وتعزز بيئة الاتصال، نعتذر لكل من تضرر من ذلك يهودي أو غير ذلك".

وليلى خالد، مقاتلة فلسطينية ضد "إسرائيل"، اتخذت الاسم الحركي لها شادية أبو غزالة، تيمناً بأول مناضلة فلسطينية، ارتقت شهيدة بعد حرب 1967.

وخالد من مواليد مدينة حيفا شمال فلسطين العام 1944 وعضوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتعتبر أول امرأة تقوم بخطف طائرة في آب/ أغسطس 1969 حيث قامت بخطف طائرة شركة العال الإسرائيلية، وتحويل مسارها إلى سورية، بهدف إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.

وبعد فترة، قامت خالد بخطف طائرة (TWA) الأمريكية التي هبطت في لندن، وألقي القبض عليها، وأفرج عنها بعد ذلك، وتعيش الآن في الأردن مع زوجها وولديها، وهي حالياً عضو في المجلس الوطني الفلسطيني.

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