الجيش الإيراني يُرسل قطعاً من الأسطول (62) الحربي إلى المياه الدولية

















رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (فارس) الإيرانية للأنباء: إن الجيش الإيراني، أرسل قطعاً من الأسطول الحربي (62) إلى المياه الدولية.وأضافت الوكالة: أن الأسطول مكوّن من المدمرة "بايندر" والبارجة "بوشهر" والبارجة "لاوان"، مشيرة إلى أن الأسطول سيقوم بمهمات بحرية، ودوريات تفقد أمنية، والتصدي للقرصنة في المياه الدولية.وأكدت الوكالة، وفق ما نقلت قناة (الميادين)، أن قطع الاسطول سوف تنتشر في المياه الدولية، خلال الأيام المقبلة.