طالع.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر ليوم غد الخميس 23 أيار/ مايو 2019، سيكون للمتبقي من الحافلتين الثالثة والرابعة حتى الرقم (100) من كشف (16-5).ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 7:00، صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.ونوهت الوزارة، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها.كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.