باتهامات تشمل "نشر أخبار كاذبة"..الإفراج عن معارضين مصريين بارزين على ذمة التحقيق

رام الله - دنيا الوطنأصدر النائب العام المصري، قراراً بالإفراج عن خمسة معارضين بارزين، بينهم سفير سابق، وأستاذ جامعي على ذمة التحقيق في اتهامات تتضمن "الانتماء لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة".وقالت مصادر أمنية وأخرى قضائية: إن القرار شمل السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، ورائد سلامة، ويحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).وكان مرزوق، قد طالب بتعليق العمل بالدستور، وإجراء استفتاء على استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة.وكانت أجهزة الأمن المصرية، قد ألقت القبض على المعارضين الخمسة، بعد انتقادهم للسيسي، قبل نحو تسعة أشهر، وبقوا رهن الاعتقال منذ ذلك الحين.ووجهت النيابة إليهم اتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة محظورة، ومساندتها في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل لأغراض إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.