شؤون فلسطينية

السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار على متهم بالإتجار وتعاطي المخدرات

السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار على متهم بالإتجار وتعاطي المخدرات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في قلقيلية، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين محمد داود، وعماد ثابت، حكماً بحق المتهم (م. ر) بتهمة حيازة مواد مخدرة، بقصد الاتجار بها وتعاطيها، بالسجن المؤبد لمدة خمسة عشر عاماً، تحسم منها مدة توقيفه، والغرامة خمسة عشر ألف دينار أردني مع مصادرة المضبوطات.

وجاء الحكم، عملاً بأحكام المادة 6/ 2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.

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