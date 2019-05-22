بالأسماء: الأوقاف تُعلن أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أسماء حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1440هـ/ 2019م، وذلك وفقاً للكشف المسلسل، ضمن القرعة العامة، التي تم إجراؤها عام 2013م.وأوضحت اللجنة، أن الأسماء تشمل المواطنين المقبولين والمعتمدين في موسم الحج لهذا العام 1440هـ/ 2019م من المنطقة الشرقية بخانيونس، بعد القرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 16 أيار/ مايو 2019م، في جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، وعددهم (108).ودعت اللجنة المواطنين المعتمدة أسماؤهم والمدرجة ضمن الكشوفات لهذا العام إلى ضرورة التوجه إلى أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني، لتسديد الدفعة الجزئية الأولى من الرسوم والبالغة (1500) دينار أردني، وذلك ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 26/5/2019، وحتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 30/5/2019، منوهًة إلى أنه لن تُقبل أي إيداعات بعد هذا التاريخ.وأشارت اللجنة إلى ضرورة تسليم إيصال الدفع وجواز السفر لإحدى شركات الحج والعمرة، المؤهلة والمرخصة للعمل لهذا العام 1439هـ، التي يرغب الحاج بالسفر من خلالها، لافتةً إلى أن كل من لا يقوم بتسديد الدفعة الأولى في الوقت المحدد، يفقد حقه في الحج.للاطلاع على أسماء الحجاج المقبولين اضغط هنا: