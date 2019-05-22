هآرتس تكشف الجوانب الاقتصادية لإسرائيل من (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الجوانب الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية، التي تُعرف إعلامياً بـ (صفقة القرن).











وأوضحت الصحيفة، أنه ووفقاً للمعلومات التي تلقتها إسرائيل بشأن الاتفاقيات التجارية التي سترتبط بـ (صفقة القرن)، أن بعض الاتفاقيات التجارية الزراعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستتغير، وستكلف إسرائيل ثمناً باهظاً يتحمله قطاع الزراعة.





وحسب الصحيفة، فإن من بين القطاعات التي ستتأثر سلباً قطاع إنتاج المواد الغذائية، لافتاً إلى أن السوق الإسرائيلي، سيغرق بالعديد من المنتجات الأمريكية، نظراً لأن التعريفات الجمركية بين البلدين، ستلغى كنتيجة لإبرام الصفقة الأهم بالنسبة لنتنياهو.



وقالت الصحيفة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يُضحي ببعض المصالح الإسرائيلية في قطاع الزراعة والمنتجات الحيوانية، شريطة الاحتفاظ بكافة المصالح التكنولوجية التي تحققها إسرائيل، بسبب العديد من الاتفاقيات التجارية المبرمة بينها وبين الولايات المتحدة.وطالب الأمريكيون إسرائيل بإلغاء جميع رسوم الاستيراد للسلع الزراعية، وهو الأمر الذي سيتسبب في القضاء على الصناعات الغذائية بأكملها في إسرائيل، ومن المرجح أن تتعرض الشركات الإسرائيلية لضربة خطيرة.يذكر، أن المنتجات الإسرائيلية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، تكون معفية من أي رسوم جمركية إلا أن العكس غير مطبق.ونوهت (هآرتس) إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعمل على إعفاء كافة المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية، وهو الأمر الذي سيضر بالعديد من القطاعات التجارية في إسرائيل.