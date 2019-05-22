دولي

هآرتس تكشف الجوانب الاقتصادية لإسرائيل من (صفقة القرن)

هآرتس تكشف الجوانب الاقتصادية لإسرائيل من (صفقة القرن)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الجوانب الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية، التي تُعرف إعلامياً بـ (صفقة القرن).

وقالت الصحيفة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يُضحي ببعض المصالح الإسرائيلية في قطاع الزراعة والمنتجات الحيوانية، شريطة الاحتفاظ بكافة المصالح التكنولوجية التي تحققها إسرائيل، بسبب العديد من الاتفاقيات التجارية المبرمة بينها وبين الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، أنه ووفقاً للمعلومات التي تلقتها إسرائيل بشأن الاتفاقيات التجارية التي سترتبط بـ (صفقة القرن)، أن بعض الاتفاقيات التجارية الزراعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستتغير، وستكلف إسرائيل ثمناً باهظاً يتحمله قطاع الزراعة.

وحسب الصحيفة، فإن من بين القطاعات التي ستتأثر سلباً قطاع إنتاج المواد الغذائية، لافتاً إلى أن السوق الإسرائيلي، سيغرق بالعديد من المنتجات الأمريكية، نظراً لأن التعريفات الجمركية بين البلدين، ستلغى كنتيجة لإبرام الصفقة الأهم بالنسبة لنتنياهو.

وطالب الأمريكيون إسرائيل بإلغاء جميع رسوم الاستيراد للسلع الزراعية، وهو الأمر الذي سيتسبب في القضاء على الصناعات الغذائية بأكملها في إسرائيل، ومن المرجح أن تتعرض الشركات الإسرائيلية لضربة خطيرة.

يذكر، أن المنتجات الإسرائيلية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، تكون معفية من أي رسوم جمركية إلا أن العكس غير مطبق.

ونوهت (هآرتس) إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعمل على إعفاء كافة المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية، وهو الأمر الذي سيضر بالعديد من القطاعات التجارية في إسرائيل.

أخبار ذات صلة

الرئاسة الإيرانية: الوساطة الدولية مع واشنطن لا تعني قبولنا التفاوض

الرئاسة الإيرانية: الوساطة الدولية مع واشنطن لا تعني قبولنا التفاوض

شاهد: إسرائيل تُجري تجربة غامضة في النقب

شاهد: إسرائيل تُجري تجربة غامضة في النقب

بسبب صورة ليلى خالد.. جامعة أمريكية تعتذر لليهود

بسبب صورة ليلى خالد.. جامعة أمريكية تعتذر لليهود

الجيش الإيراني يُرسل قطعاً من الأسطول (62) الحربي إلى المياه الدولية

الجيش الإيراني يُرسل قطعاً من الأسطول (62) الحربي إلى المياه الدولية

مقتل ستة أشخاص وإصابة 200 في أعمال عنف أعقبت الانتخابات الإندونيسية

مقتل ستة أشخاص وإصابة 200 في أعمال عنف أعقبت الانتخابات الإندونيسية

تركيا: تَحَسُّن مع أمريكا في محادثات (إس- 400) و(إف- 35)

تركيا: تَحَسُّن مع أمريكا في محادثات (إس- 400) و(إف- 35)

تقارير: نتنياهو يسعى إلى تمرير &#34;فقرة التغلب&#34; للحد من صلاحيات المحكمة العليا

تقارير: نتنياهو يسعى إلى تمرير "فقرة التغلب" للحد من صلاحيات المحكمة العليا

موسكو: تصرفات إيران لا تزال ضمن إطار الاتفاق النووي

موسكو: تصرفات إيران لا تزال ضمن إطار الاتفاق النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو التنفيذية للتقدم بمشروع لمقاطعة القمة الاقتصادية في البحرين

الديمقراطية تدعو التنفيذية للتقدم بمشروع لمقاطعة القمة الاقتصادية في البحرين

أسرى فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

أسرى فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

طالع.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

طالع.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية تبحث مع وزير الاقتصاد التحديات الاقتصادية

الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية تبحث مع وزير الاقتصاد التحديات الاقتصادية

السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار على متهم بالإتجار وتعاطي المخدرات

السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار على متهم بالإتجار وتعاطي المخدرات

الخارجية: تصعيد الاعتداء على المُعتكفين محطة خطيرة على طريق تهويد الأقصى

الخارجية: تصعيد الاعتداء على المُعتكفين محطة خطيرة على طريق تهويد الأقصى

وزير أردني: نعمل لتسهيل تواجد المعتكفين وإزالة كافة العقبات أمامهم بالأقصى

وزير أردني: نعمل لتسهيل تواجد المعتكفين وإزالة كافة العقبات أمامهم بالأقصى

الكشف عن تفاصيل رسالة فلسطينية مفصلة تسلمها كرينبول حول أزمة (أونروا) المالية

الكشف عن تفاصيل رسالة فلسطينية مفصلة تسلمها كرينبول حول أزمة (أونروا) المالية

منوعات

&#34;شاهين الهيبة&#34; يتلقى هدية مميزة من فلسطين

"شاهين الهيبة" يتلقى هدية مميزة من فلسطين

شاهد جمال زوجة مُعتصم النهار.. ومعجبات يوجهن لها رسالة: كلنا مكرشين عليه

شاهد جمال زوجة مُعتصم النهار.. ومعجبات يوجهن لها رسالة: كلنا مكرشين عليه

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن

قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن

ناهد السباعي تثير الجدل: &#34;أتحدث مع الأموات.. وأحدهم أخبرني ألا أكمل زواجي&#34;

ناهد السباعي تثير الجدل: "أتحدث مع الأموات.. وأحدهم أخبرني ألا أكمل زواجي"

قبلة بين ممثلتين مغربيتين تشعل مواقع التواصل

قبلة بين ممثلتين مغربيتين تشعل مواقع التواصل

اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة &#34;العاصوف&#34;

اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة "العاصوف"

&#34;وكيبيديا&#34; تُصنف دنيا بطمة بوصف صادم.. كيف ردت؟

"وكيبيديا" تُصنف دنيا بطمة بوصف صادم.. كيف ردت؟

عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في &#34;وطن ع وتر&#34;

عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في "وطن ع وتر"

عربي

المجلس العسكري بالسودان: الخلاف قائم بين الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير

المجلس العسكري بالسودان: الخلاف قائم بين الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير

باتهامات تشمل &#34;نشر أخبار كاذبة&#34;..الإفراج عن معارضين مصريين بارزين على ذمة التحقيق

باتهامات تشمل "نشر أخبار كاذبة"..الإفراج عن معارضين مصريين بارزين على ذمة التحقيق

مجلس الوزراء السعودي: المملكة ترغب في تجنب الحرب واستقرار سوق النفط

مجلس الوزراء السعودي: المملكة ترغب في تجنب الحرب واستقرار سوق النفط

السعودية والإمارات تُعلنان مشاركتهما في مؤتمر البحرين الخاص بـ (صفقة القرن)

السعودية والإمارات تُعلنان مشاركتهما في مؤتمر البحرين الخاص بـ (صفقة القرن)