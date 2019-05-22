دولي

مقتل ستة أشخاص وإصابة 200 في أعمال عنف أعقبت الانتخابات الإندونيسية

مقتل ستة أشخاص وإصابة 200 في أعمال عنف أعقبت الانتخابات الإندونيسية
الشرطة الاندونيسية
رام الله - دنيا الوطن
قال حاكم العاصمة الإندونيسية، جاكرتا: إن ستة لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات شهدتها العاصمة ليل الثلاثاء، بعد أن أكدت مفوضية الانتخابات، فوز الرئيس جوكو ويدودو، بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

وكان أنصار الجنرال السابق، برابو سوبيانتو، منافس ويدودو في الانتخابات، قد بدأوا احتجاجات سلمية يوم الثلاثاء قبل أن يشوبها العنف بحلول المساء، مما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.

وقال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان لتلفزيون (تي.في وان): "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب، قد نقلوا إلى خمسة مستشفيات... وعدد القتلى ستة"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقال: إن المستشفيات، تجري تشريحاً للجثث لتحديد سبب الوفاة، ولا يزال مئات المحتجين في مواجهة مع الشرطة في أجواء يشوبها التوتر بوسط جاكرتا، اليوم الأربعاء، بعد أحداث العنف ليل الأربعاء.

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