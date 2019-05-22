دولي

تركيا: تَحَسُّن مع أمريكا في محادثات (إس- 400) و(إف- 35)

تركيا: تَحَسُّن مع أمريكا في محادثات (إس- 400) و(إف- 35)
أنظمة (إس-400)
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار: إنه يلمس تحسناً في المحادثات مع الولايات المتحدة، بشأن أنظمة الدفاع الروسية (إس- 400) والمقاتلات الأمريكية (إف- 35).

وبالرغم من أن المحادثات، تلمس تحسناً إلا أن الوزير التركي أضاف: أن أنقرة مستعدة أيضاً لعقوبات أمريكية محتملة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقال أكار للصحفيين في وقت متأخر يوم الثلاثاء: إن تركيا تنفذ التزاماتها في مشروع (إف- 35) وإن أنقرة تتوقع أن يستمر البرنامج، كما هو مخطط له. 

وأضاف: أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين، ما زالت جارية، مشيراً إلى أن تركيا تقيم عرضاً أمريكياً بشراء أنظمة باتريوت.

وتابع: أنقرة وواشنطن تبحثان السعر، ونقل التكنولوجيا وقضايا الإنتاج المشترك بخصوص أحدث عرض قدمه المسؤولون الأمريكيون.

يشار إلى أن تركيا والولايات المتحدة على خلاف، بشأن قرار أنقرة شراء أنظمة (إس- 400) التي لا يمكن دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي. 

وتقول واشنطن: إن هذه الخطوة، ستهدد دور أنقرة في تطوير مقاتلات (إف- 35) التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".

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