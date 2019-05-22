مجلس الوزراء السعودي: المملكة ترغب في تجنب الحرب واستقرار سوق النفط

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.



ونقلت وسائل إعلام رسمية، عن بيان لمجلس الوزراء، أن المملكة "ستفعل ما في وسعها؛ لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائماً ممتدة للسلم وتسعى لتحقيقه".



وأضاف البيان، أن الحكومة ملتزمة "بتحقيق التوازن في سوق النفط، والعمل على استقراره على أساس مستدام"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



رام الله - دنيا الوطن