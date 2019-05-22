عربي

مجلس الوزراء السعودي: المملكة ترغب في تجنب الحرب واستقرار سوق النفط

مجلس الوزراء السعودي: المملكة ترغب في تجنب الحرب واستقرار سوق النفط
مجلس الوزراء السعودي
رام الله - دنيا الوطن
أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية، عن بيان لمجلس الوزراء، أن المملكة "ستفعل ما في وسعها؛ لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائماً ممتدة للسلم وتسعى لتحقيقه".

وأضاف البيان، أن الحكومة ملتزمة "بتحقيق التوازن في سوق النفط، والعمل على استقراره على أساس مستدام"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز). 

أخبار ذات صلة

السعودية والإمارات تُعلنان مشاركتهما في مؤتمر البحرين الخاص بـ (صفقة القرن)

السعودية والإمارات تُعلنان مشاركتهما في مؤتمر البحرين الخاص بـ (صفقة القرن)

أمريكا تُهدد بالرد على استخدام سوريا أسلحة كيميائية

أمريكا تُهدد بالرد على استخدام سوريا أسلحة كيميائية

رحبت بورشة (السلام من أجل الازدهار).. الامارات تؤكد مشاركتها بمؤتمر البحرين الاقتصادي

رحبت بورشة (السلام من أجل الازدهار).. الامارات تؤكد مشاركتها بمؤتمر البحرين الاقتصادي

رقم قياسي.. 76 شخصًا يتنافسون على رئاسة الجزائر

رقم قياسي.. 76 شخصًا يتنافسون على رئاسة الجزائر

بدء هجوم لـ(هيئة تحرير الشام) على مواقع الجيش السوري بجنوب إدلب

بدء هجوم لـ(هيئة تحرير الشام) على مواقع الجيش السوري بجنوب إدلب

(ميدل إيست آي): السعودية تتجهز لإعدام العودة والقرني والعمري بعد رمضان

(ميدل إيست آي): السعودية تتجهز لإعدام العودة والقرني والعمري بعد رمضان

الحكومة اللبنانية تُناقش فرض ضريبة على كل &#34;نفس نرجيلة&#34;

الحكومة اللبنانية تُناقش فرض ضريبة على كل "نفس نرجيلة"

مبعوث أممي: &#34;تنظيم الدولة&#34; بدأ بالظهور مجدداً في ليبيا

مبعوث أممي: "تنظيم الدولة" بدأ بالظهور مجدداً في ليبيا

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

الخارجية: تصعيد الاعتداء على المُعتكفين محطة خطيرة على طريق تهويد الأقصى

الخارجية: تصعيد الاعتداء على المُعتكفين محطة خطيرة على طريق تهويد الأقصى

وزير أردني: نعمل لتسهيل تواجد المعتكفين وإزالة كافة العقبات أمامهم بالأقصى

وزير أردني: نعمل لتسهيل تواجد المعتكفين وإزالة كافة العقبات أمامهم بالأقصى

المالية بغزة تُصدر تنويهاً حول دفع زكاة الفطر لموظفي العقود

المالية بغزة تُصدر تنويهاً حول دفع زكاة الفطر لموظفي العقود

السفير غنام: قطر أكدت دعمها لموقف القيادة المُتعلق بـ (صفقة القرن)

السفير غنام: قطر أكدت دعمها لموقف القيادة المُتعلق بـ (صفقة القرن)

الكشف عن تفاصيل لقاء حماس مع الحريري وبري في بيروت

الكشف عن تفاصيل لقاء حماس مع الحريري وبري في بيروت

المجلس الوطني: شعبنا بحاجة لمؤتمرات دولية تُخلًّصه من الاحتلال

المجلس الوطني: شعبنا بحاجة لمؤتمرات دولية تُخلًّصه من الاحتلال

محكمة الاحتلال تفرض غرامة مالية باهظة على والدة الشهيد &#34;أشرف نعالوة&#34;

محكمة الاحتلال تفرض غرامة مالية باهظة على والدة الشهيد "أشرف نعالوة"

نشطاء BDS يفشلون حفل توقيع كتاب لكاتب إسرائيلي بألمانيا

نشطاء BDS يفشلون حفل توقيع كتاب لكاتب إسرائيلي بألمانيا

منوعات

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

مدير أعمال إليسا يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن

قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن

ناهد السباعي تثير الجدل: &#34;أتحدث مع الأموات.. وأحدهم أخبرني ألا أكمل زواجي&#34;

ناهد السباعي تثير الجدل: "أتحدث مع الأموات.. وأحدهم أخبرني ألا أكمل زواجي"

قبلة بين ممثلتين مغربيتين تشعل مواقع التواصل

قبلة بين ممثلتين مغربيتين تشعل مواقع التواصل

اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة &#34;العاصوف&#34;

اقتحام الحرم المكي كما لو كان حقيقيًا.. ردود فعل واسعة على حلقة "العاصوف"

&#34;وكيبيديا&#34; تُصنف دنيا بطمة بوصف صادم.. كيف ردت؟

"وكيبيديا" تُصنف دنيا بطمة بوصف صادم.. كيف ردت؟

عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في &#34;وطن ع وتر&#34;

عماد فراجين يُثير غضب الأردنيين من جديد في "وطن ع وتر"

النصف الجيد في حياة رامز جلال.. انهار لوفاه والدته وهذه حقيقة زواجه من غادة

النصف الجيد في حياة رامز جلال.. انهار لوفاه والدته وهذه حقيقة زواجه من غادة

دينا الشربيني بقميص عمرو دياب.. والجمهور يعلق

دينا الشربيني بقميص عمرو دياب.. والجمهور يعلق

عربي

مجلس الوزراء السعودي: المملكة ترغب في تجنب الحرب واستقرار سوق النفط

مجلس الوزراء السعودي: المملكة ترغب في تجنب الحرب واستقرار سوق النفط

أمريكا تُهدد بالرد على استخدام سوريا أسلحة كيميائية

أمريكا تُهدد بالرد على استخدام سوريا أسلحة كيميائية

رحبت بورشة (السلام من أجل الازدهار).. الامارات تؤكد مشاركتها بمؤتمر البحرين الاقتصادي

رحبت بورشة (السلام من أجل الازدهار).. الامارات تؤكد مشاركتها بمؤتمر البحرين الاقتصادي

رقم قياسي.. 76 شخصًا يتنافسون على رئاسة الجزائر

رقم قياسي.. 76 شخصًا يتنافسون على رئاسة الجزائر