دولي

تقارير: نتنياهو يسعى إلى تمرير "فقرة التغلب" للحد من صلاحيات المحكمة العليا

تقارير: نتنياهو يسعى إلى تمرير "فقرة التغلب" للحد من صلاحيات المحكمة العليا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الأريعاء: إن الاعتقاد يسود في الحلبة السياسية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى فعلاً إلى إقرار فقرة التغلب وليس قانون الحصانة الجديد علما بان هذه الفقرة تسمح للكنيست بإعادة سن قوانين سبق وأن قامت محكمة العدل العليا بشطبها. 

ومن أهداف هذه الخطوة وضع صعوبات أمام المحكمة في حال أرادت شطب قرار محتمل لـ (كنيست) يمنح الحصانة لنتنياهو وفقا للقانون القائم، وفق لـ (مكان)، مضيفة أن فقرة التغلب ستتيح لـ (كنيست) إلغاء قرارات المحكمة العليا.

وقالت مصادر في حزب (الليكود): إنه إذا تقرر تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو فإنه سيطلب من لجنة (كنيست) الحصانة التي ستمنح له على الأغلب، علماً بأن الائتلاف يتمتع بالأغلبية في هذه اللجنة.

واعتبرت المصادر أن مساعي المقربين من رئيس الوزراء لدفع تعديل قانون الحصانة جاءت للتمويه ولصرف الأنظار عن المساعي لتمرير فقرة التغلب التي تتيح لـ (كنيست) إلغاء قرارات المحكمة العليا، وفق ما ذكرت (مكان).

وفي غضون ذلك فنّد نائب المستشار القانوني للحكومة راز نيزري الادعاءات بأن ملاحقة نتنياهو قضائياً مردها دوافع سياسية.

وقال نيزري: إن الإجراءات القضائية تتخذ وفقا لاعتبارات قانونية محضة ولا أساس لكل الادعاءات التي تنسب دوافع غير موضوعية إلى النيابة العامة أو الشرطة.

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